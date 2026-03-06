Мариана Кукушера разкри с какво Пещера пали искрата българска

„Аз съм от Пещера. Градът ни е дал на България исторически личности, за които всички ние сме длъжни да говорим. Пещера е символ не просто на свободата, а на точните хора в точния час. Пещера е символ на абсолютна етническа толерантност, която е характерна за Родопите. Хората тук винаги са живеели в мир, сговор и добра дума. Всички етноси – и най-вече християнският и мюсюлманският“. Това каза на дискусия в Пещера, организирана от Общество „Културно наследство“ Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в България.

Тя припомни, че сме в средата на Великденските пости, както и на свещения месец Рамазан, в месеца на прошката. И призова присъстващите си съграждани: „ Прощавайте си, защото мирът, красотата и свободата се крепят на прошката. Помнете корените си, разказвайте за тях на децата си!“.

Бог е хлябът, а хлябът е единствената храна, която обединява хората от всички религии, припомни Кукушева. И уточни, че хлябът е свещен, че той е национална сигурност.

Председателят на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите подари на присъстващите книжки с рецепти за приготвяне на хляб по време на големите християнски празници. И припомни, че пещерският празник е на 6 май, Гергьоавден.

Г-жа Кукушева завърши с думите: „Нуждаем се от закрилата на Бог, от късмет, от здраве, от берекет, от добро управление, каквото съм горда да кажа, че моят град има. Аплодисменти за кмета Йордан Младенов!“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com