Кметът на Пещера призова младите хора да популяризират културното наследство на града
Младите са нашите чудеса – те ще поемат по нашия път, каза още той
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Младите са нашите чудеса – те ще поемат по нашия път, каза още той
Пещера е символ не просто на свободата, а на точните хора в точния час, каза председателят на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и слад...
Новата ни цел е създаването на исторически комплекс, казва Йордан Младенов, кмет на Община Пещера и председател на Постоянната комисия по европейски...
Бъдете здрави, силни и честити, пожела кметът
Изпълняваме успешно ангажиментите, залегнали в Програмата за управление на общината, казва градоначалникът Йордан Младенов
Иван Иванов и Йордан Младенов възстановяват парите на парламента
Йордан Младенов е един от най-подготвените хора за работа с европейските проекти и зад него стои цялата делегация на българските социалисти в Европейс...