Кметът на Пещера призова младите хора да популяризират културното наследство на града

Кметът на Пещера Йордан Младенов призова младите хора да популяризират местните забележителности и културното наследство на града. Това стана по време на Младежката академия „Чудесата на България“, която се проведе в Пещера, организирана от Общество „Културно наследство“.

В началото на своето изказване той поздрави организаторите и специално благодари на г-жа Бозукова за нейната „апостолска дейност“ в популяризирането на българските чудеса и културното наследство. По думите му всеки българин трябва да познава богатствата на страната ни и тяхната история.

Той изрази радостта си, че Пещера е домакин на подобна инициатива, особено с участието на млади хора. Кметът обърна внимание, че именно младото поколение е бъдещето на града и ще продължи пътя на съхраняване и развитие на местната история и традиции.

„Младите са нашите чудеса – те ще поемат по нашия път“, заяви той.

В изказването си Младенов акцентира и върху значението на местните туристически обекти, като посочи крепостта Перистера като едно от големите богатства на Пещера. Според него съвременните средства за комуникация могат да бъдат мощен инструмент за популяризирането им.

„Перистера е чудото на Пещера. Със селфитата и рийловете в социалните мрежи можете да я популяризирате, за да видят хората Перистера, пещерата Снежанка и всички забележителности. Един път видят ли ги – ще се връщат отново“, обърна се той към учениците.

В края на срещата кметът отново благодари на организаторите и подчерта значението на подобни инициативи за града.

„Всеки един от нас трябва да носи България и името на родното си място в сърцето си. Трябва да пазим и тачим чудесата, които са белязали живота на пещерци през годините. Всички вие сте нашите чудеса – хората, които ще продължат да развиват и съхраняват историческите особености на нашия град“, каза още Йордан Младенов.

