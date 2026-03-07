Кметът на Брацигово: Най-голямото чудо на България са младите българи

За мен, като кмет на Община Брацигово, е чест и дълбока отговорност да бъда домакин на откриването на изложбата „Докосни чудесата на Родопите“ – част от националната инициатива „Чудесата на България“, посветена на съхраняването и популяризирането на нашето културно-историческо наследство“, това заяви кметът на Брацигово Надежда Казакова.

Събитието има особена стойност, тъй като се провежда през годината, в която страната отбелязва 150 години от Априлското въстание – символ на саможертвата и българския дух. Брацигово е свещено място в тази история – тук живее паметта за подвига на Васил Петлешков и за героизма на нашите предци, отбеляза кметът.

Нашият град е част от живата история на България - със своите възрожденски храмове, с школата на брациговските майстори строители, оставили следа из цялата страна и чужбина, и със саможертвата на героите от Април 1876 година. Тук паметта не е просто спомен - тя е идентичност, каза още тя.

Изложбата „Докосни чудесата на Родопите“ приканва посетителите не само да разгледат богатствата на планината, но и да ги почувстват като култура, духовност и отговорност.

Защото най-голямото чудо на България не са само нейните крепости, храмове и исторически места - а младите българи, които ще продължат да ги съхраняват и развиват.

За нас е важно те да виждат, да докосват и да осъзнават стойността на това, което сме наследили.

През 2023 г. Община Брацигово бе отличена в категория „Бранд Родопи“ в рамките на инициативата „Чудесата на България“ за дългогодишната дейност на архитектурния форум „Брацигово – каменният поток на времето“. „Това признание доказва, че когато пазим наследството си с постоянство и визия, то се превръща в национална ценност“, добави кметът.

