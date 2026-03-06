Духът на Родопите оживя в Брацигово

Тази, която кладе огнището, тази, която замесва хляба, тази, която не просто ражда децата, а отглежда бъдещите герои – не само на България, а на света.“

С тези силни думи председателят на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в България Мариана Кукушева обобщи духа на Родопите и ролята на родопчанката по време на откриването на изложбата „Докосни чудесата на Родопите“ в Народно читалище „Васил Петлешков“ в Брацигово.

Експозицията даде възможност на жители на града и ученици от 5 до 11 клас да се докоснат до едни от най-емблематичните природни и културни забележителности на Родопите. Чрез 15 фотопана посетителите се запознаха с богатството на региона и с част от най-древните и впечатляващи места, съхранили историята на България.

Организатор на събитието е Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. Инициативата съчетава изложба, образователна програма и обществен диалог и е насочена към разширяване на достъпа до културни продукти извън големите административни центрове.

Експозицията представя фотопана, посветени на емблематични обекти от културно-историческото наследство на България и Пазарджишкия регион. Чрез визуални разкази изложбата разкрива богатството на исторически, духовни и природни забележителности, които оформят облика на Родопите. Проектът цели да събуди по-широк обществен интерес към културните маршрути и възможностите за устойчиво развитие чрез културен туризъм.

Началото на събитието бе поставено с музикални и танцови изпълнения на ученици от Средно училище „Народни будители“ – Брацигово.

Кметът на общината Надежда Казакова подчерта, че за Брацигово е чест да бъде домакин на инициативата. Тя припомни, че събитието се провежда в годината, когато се отбелязват 150 години от Априлското въстание – „епопея на саможертвата, която издигна българския дух пред света“.

„Брацигово е свещено място в тази история – тук живее паметта за подвига на Васил Петлешков и героизма на нашите предци. Нашият град е част от живата история на България – със своите възрожденски храмове, със школата на брациговските майстори строители, оставили следа в цялата страна и извън нея, и със саможертвата на героите от Април 1876 година. Тук паметта не е просто спомен – тя е идентичност“, каза Казакова.

Тя припомни и признанието, което общината получава през 2023 г. в категория „Бранд Родопи“ в рамките на инициативата „Чудесата на България“, благодарение на архитектурния форум „Брацигово – каменният поток на времето“. По думите ѝ, това доказва, че когато наследството се пази с постоянство и визия, то се превръща в национална ценност.

„Най-голямото чудо на България не са само крепостите и храмовете, а младите българи, които ще продължат да ги съхраняват и развиват“, подчерта Казакова.

Издателят на медия „Стандарт“ и председател на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова отбеляза, че неслучайно изложбата започва именно от Брацигово.

„В годината, в която отбелязваме 150 години от Априлското въстание, пожелавам духът на свободата да бъде тук, в Брацигово. Когато разгледате тези фотопана, ще видите прекрасни чудеса от Източните и Западните Родопи – едни от най-древните чудеса на България, още от времето на великите беси“, каза тя.

По думите ѝ регионът пази изключително наследство, което трябва да бъде съхранено и представено достойно.

„Това, което имате тук – в Равногор, в Брацигово и в Пещера – е богатство, което малко места притежават. Трябва да настояваме държавата да се отнесе подобаващо към археологическите разкопки и консервацията на обектите, включително към най-голямата тракийска гробница в България, която все още не е напълно проучена“, подчерта Бозукова.

Тя определи Брацигово като „живия камък на България“ – място, в което духът на майсторите строители и паметта за Петлешков продължават да живеят.

„Гледайки младите таланти тук, съм сигурна, че духът на Петлешков е в тях. С ентусиазма на местната общност този регион може да се превърне и в силна туристическа дестинация“, допълни тя.

Мариана Кукушева подчерта за духа на Родопите като символ на единство, толерантност и човешка сила.

„Да си родопчанин означава да си твърд като скала, но в същото време да имаш най-топлото човешко сърце – широко и щедро. Това е духът, който ни учи на отговорност, на смелост и на готовност да се жертваме в името на другите“, каза тя.

По думите ѝ времената, в които живеем, имат нужда от хора, които да поемат отговорност и да пазят ценностите.

Етнографът Анелия Милушева обърна внимание на силата на традициите и семейната памет.

„Това, което ни прави истински доволни като българи, е у дома да има хляб на масата и децата ни да са здрави. А когато стане дума за традиции, винаги стигаме до баба – до човека, който ни е научил на най-важните неща“, каза тя.

Милушева призова споменът за предците да се пази и разказва.

„Разказвайте за тези традиции, пренесени през вековете. Това е нашето богатство. Нашето истинско чудо са децата – на тях трябва да предадем знанието, смелостта и гордостта да се представят като българи пред света.“

Археологът Росен Пеевски представи интересни исторически връзки между региона на Брацигово и крепостта Перистера край Пещера.

„При проучванията на Перистера установихме, че накити и монети, открити край извора преди входа на Брацигово преди около 60–70 години, са почти идентични с тези, които открихме в крепостта“, разказа той.

По думите му това показва, че в района е съществувала значима крепост със сходни параметри и значение.

„Това означава, че тук е имало сериозен център със силно население и отбранителна система, сравнима с тази на Пещера. Проучванията показват и нещо важно – нашите гени са европейски и регионът е бил част от широка културна и историческа мрежа“, допълни Пеевски.

Събитията са част от усилията за културна децентрализация и разширяване на достъпа до съвременни културни продукти в по-малки населени места. Те създават възможност за пряк контакт между експерти, местна общност и млади хора.

Инициативата насърчава сътрудничеството между институции, културни организации и местни общности в името на съхраняването и популяризирането на българското културно наследство.

