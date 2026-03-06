Докосни Чудесата на Родопите. Градът на гълъба и камъкът на свободата

Родопите е свещената ни планина, символ на връзката между земното и божественото, съхранила десетки енергийни центрове и още толкова археологически паметници от хилядолетия. В сърцето на тази величествена планина, два града заемат ключово място в историята, превръщайки се в естествения мост между древността и националното ни Възраждане.

Пещера и Брацигово са земите, в които най-безстрашните воини на траките – бесите, изграждат центъра си, за да пазят светилищата. През римската епоха селищата се превръщат в стратегически и културни центрове. А векове по-късно, същият този несломим дух подхранва самочувствието на пещерските и брациговските майстори и будители, превръщайки двата града в

духовното сърце и щита на Априлското въстание

Днес, 150 години след подвига на Априлци, чудесата на този край – от най-голямата куполна тракийска гробница в Равногор, през крепостта Перистера и величествените кули и камбанарии, до саможертвата на въстаниците – символизират приемствеността на българската воля за свобода, зачената в свещените дебри на тази величествена планина.

20 пана на Чудеса на Родопите в пещерския край ще бъдат показани на 6 март в читалището „Васил Петлешков 1974“ в Брацигово, благодарение на мащабен проект - изложба под надслов „Докосни Чудесата на Родопите“, който се реализира от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата европейска организация за съхранение и популяризиране на културното наследство „Европа Ностра“.

Българската организация, включваща представители на широка палитра от гилдии – археолози, архитекти, историци, университети, сдружения в областта на туризма, музеите и библиотеките, както неправителствени организации, от години работи за опазване, развитие и промотиране на културното ни наследство, а заедно с това и за превръщане му в културен туризъм, който да създаде възможности за развитие на регионите.

Голямата кауза на Общество „Културно наследство“ е представянето на Чудесата на България като основа за създаването на

съвременния разказ за историята и културата ни – Бранд България

обединявайки усилията на държавата, местната власт, бизнеса, неправителствените организации и медиите.

Ключова роля в работата на сдружението е привличането на младите хора, най-големите Чудеса на България, които с таланта , хъса и новите технологии за пренесат наследството ни в бъдещето.

Изборът на мястото на изложбата е знаков. То е основано непосредствено преди избухването на въстанието, като първият председател и най-голям дарител е героят на Брацигово от Априлската епопея Васил Петлешков. В него заседава местният революционен комитет и се шие знамето на бунта. Избата му е превърната в склад за храна и оръжие, а читалищните дейци са в първите редици на въстанието.

Изложбата „Чудесата на Родопите“ представя някои от най-големите исторически и природни забележителности от Западни, Централните и Източните Родопи. Сред тях са Перперикон, Татул, Глухите камъни, Бачковският манастир, Червената църква, Чудните Мостове, Лещен, Ковачевица.

Богатото културно многообразие на региона също е включено – Тракийското съкровище от Равногор, църквата – костница „Света Неделя“ в Батак, крепостта „Перистера“, „Църквата „Св. Йоан Предтеча“ в Брацигово, селищната могила „Юнаците“.

Но ако в Източните Родопи чудесата от най-дълбоката древност блестят с най-силната светлина, то в Централните Родопи и най-вече в пещерския край,

силата на предците ни от Възраждането се отразява от всеки камък

от всяка къща, от всеки артефакт.

Брацигово е не просто град, а крепост на духа, който е по-силен от родопския гранит. И на майсторите, които преди да хванат пушките, те са държали длетото и мистрията. И така са градили цяла империя.

Църквата „Св. Йоан Предтеча“ е яркото доказателство за самочувствието им. Човек, който може да построи най-високата кула, не може да бъде роб. Те са вложили в камъка своята мечта за свобода – висока, светла и непоклатима.

Тези майстори са знаели как да направят така, че камъкът да не падне. По същия начин са знаели как да направят така, че духът им да не се прекърши.

Но освен майсторите, освен длетото, Брацигово има своя жив камък – Петлешков. Неговата саможертва (изгарян между три огъня) в името на свободата се извисява като камбанарията на града, най-високата на Балканите. Както тя не пада наред под напора на ветровете, така и той остава прав пред смъртта. А в думите му „Сам съм, други няма!“, е събрана цялата надежда и вяра в българската свобода.

Брацигово е пример как се правят чудеса - как

грубият камък се превръща в най-красивата кула

Как обикновеният човек се превръща в символ на свободата. Как обикновено черешовото топче се превръща в инженерно чудо, в оръжие.

Изобретателни, смели , велики строители са не само в Брацигово. Но и в Пещера - „Портата на Родопите“. Това е мястото, където се срещат древността, занаятите и предприемчивостта.

Затова и проектът „Докосни Чудесата на Родопите“ в Пещера прераства Младежка академия „Чудесата на България“. Ученици, учители, родители, общественици се срещат в обновения Младежкия център с изпълнителна, местна власт и историци, за да дискутират как огромното културно наслество може да се превърне в основен фактор за превръщането на града в основна родопска туристическа дестинация. И да запали с нова сила за децата пламъка на Априлци, носещ силата за свобода.

Градът с крепостта с име на гълъб и с покровител светица, носеща вярата, прави Пещера мястото, където

вярата и отбраната се сливат в едно

Пещерци не са строили просто стени, а „духовни щитове“. И това е първото стъпало към свободата – да пазиш святото си място.

Във времена, когато хората са мерели времето по слънцето, Пещера е имала механизъм, вкаран в уникалната часовникова кула. Сахатът е отколешен символ на европейския дух на пещерци – те са искали да живеят в крак с модерния свят. И са знаели, че за да извървиш пътя към свободата и да преминеш през планината, ти трябват здрави обувки и здрав характер.

Затова и една от емблемите на Пещера – обущарството, е метафора на дългия им път към свободата и познанието.

И макар градът да не изгаря като Батак, той играе ключова роля като логистичен и стратегически център. В Пещера са се събирали средства, оръжие и провизии. Без този град, въстанието нямаше да има своя мащаб, защото хората там са знаели кога да градят, кога да печелят и кога да помагат на останалите родопчани.

Урок но родолюбие, който днес ни е нужен повече от всякога. И пламъкът на Априлци, които днес даровитите деца в Пещера и Брацигово ще запалят с нова сила.

