Пещера и Брацигово посрещат "Докосни Чудесата на Родопите

На 6 март 2026 г. Пещера и Брацигово ще бъдат домакини на събития, посветени на популяризирането на културно-историческото наследство на България и региона на Родопите.

„Организатор на специалните събития е общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра. Инициативата обединява изложба, образователна програма и обществен диалог, насочени към по-широк достъп до културни продукти извън големите административни центрове.

Младежка академия „Чудесата на Пещера“

От 14:30 часа в Младежкия център – Пещера ще се проведе Младежка академия „Чудесата на България“. Ученици от няколко училища ще участват в интерактивна лекция, презентации и дискусия, посветени на опазването на културното наследство и възможностите за развитие на младежкия културен туризъм.

Академията има за цел да насърчи активното участие на младите хора в съхраняването на националната идентичност и историческата памет.

Изложба „Докосни чудесата на Родопите“

В 16:30 часа в Народно читалище „Васил Петлешков“ – Брацигово ще бъде открита изложбата „Докосни Чудесата на Родопите“.

Експозицията представя над 15 фотопана, посветени на емблематични обекти от културно-историческото наследство на България и Пазарджишкия регион. Чрез визуални разкази изложбата разкрива богатството на исторически, духовни и природни забележителности, които формират облика на региона.

Проектът цели да създаде по-широк обществен интерес към културните маршрути и възможностите за устойчиво развитие чрез културен туризъм.

Културна децентрализация и достъп до културни продукти

Събитията са част от усилията за културна децентрализация и разширяване на достъпа до съвременни културни продукти в по-малки населени места. Те създават възможност за пряк контакт между експерти, местна общност и млади хора.

Инициативата насърчава сътрудничеството между институции, културни организации и местни общности в името на съхраняването и популяризирането на българското наследство.

За проекта

Събитията се реализират по:

Проект BG-RRP-11.025

по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът се финансира от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Бенефициент е Сдружение „Общество културно наследство“.

Входът за събитията е свободен.

