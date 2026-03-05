Пещера и Брацигово посрещат "Докосни Чудесата на Родопите

На 6 март 2026 г. Пещера и Брацигово ще бъдат домакини на събития, посветени на популяризирането на културно-историческото наследство на България и региона на Родопите.
„Организатор на специалните събития е общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра. Инициативата обединява изложба, образователна програма и обществен диалог, насочени към по-широк достъп до културни продукти извън големите административни центрове.
Младежка академия „Чудесата на Пещера“
От 14:30 часа в Младежкия център – Пещера ще се проведе Младежка академия „Чудесата на България“. Ученици от няколко училища ще участват в интерактивна лекция, презентации и дискусия, посветени на опазването на културното наследство и възможностите за развитие на младежкия културен туризъм.
Академията има за цел да насърчи активното участие на младите хора в съхраняването на националната идентичност и историческата памет.
Изложба „Докосни чудесата на Родопите“
В 16:30 часа в Народно читалище „Васил Петлешков“ – Брацигово ще бъде открита изложбата „Докосни Чудесата на Родопите“.
Експозицията представя над 15 фотопана, посветени на емблематични обекти от културно-историческото наследство на България и Пазарджишкия регион. Чрез визуални разкази изложбата разкрива богатството на исторически, духовни и природни забележителности, които формират облика на региона.
Проектът цели да създаде по-широк обществен интерес към културните маршрути и възможностите за устойчиво развитие чрез културен туризъм.
Културна децентрализация и достъп до културни продукти
Събитията са част от усилията за културна децентрализация и разширяване на достъпа до съвременни културни продукти в по-малки населени места. Те създават възможност за пряк контакт между експерти, местна общност и млади хора.
Инициативата насърчава сътрудничеството между институции, културни организации и местни общности в името на съхраняването и популяризирането на българското наследство.
За проекта
Събитията се реализират по:
Проект BG-RRP-11.025
по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Проектът се финансира от Европейския съюз – NextGenerationEU.
Бенефициент е Сдружение „Общество културно наследство“.
Входът за събитията е свободен.
