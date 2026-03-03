Българска компания съживява историята с 3D и виртуална реалност

Българската компания „Торнадо Студио“ разработва мащабни дигитални проекти за съхраняване и представяне на културно-историческото наследство чрез 3D сканиране, виртуална и добавена реалност и 3D принтиране. Екипът вече работи с редица музеи в страната и създава интерактивни възстановки на антични и средновековни обекти. Целта е историята да бъде не просто архивирана, а преживяна от посетителите. Зад инициативата стои идеята за мост между технологиите и българската памет.

Мартин Костов, един от основателите на студиото, обясни пред Радио София, че богатството на българското културно наследство изисква нов тип представяне в дигиталната ера. По думите му страната ни притежава едно от най-богатите исторически наследства в Европа и то трябва да достигне до възможно най-широка публика. „Нашата дейност не е просто да дигитализираме културното наследство, а да го представяме по изключително добър и ефективен начин. Целта е да изградим мост между посетителите и историята, която е завладяваща и заслужава да бъде разказана“, посочва той.

Сред реализираните проекти са 3D модели на антични пещи в Историческия музей в Павликени и виртуална възстановка на средновековната църква „Света Богородица“ край Иваново. Разработена е и дигитална разходка по старата троянска чаршия от XIX век, която позволява на посетителите да се потопят в атмосферата на възрожденския град. Компанията си партнира с Регионалния исторически музей в Русе, Националния антропологичен музей в София и музеи в Панагюрище и Троян.

Именно проект за Русенския музей поставя началото на специализацията на студиото в сферата на културното наследство. Според Костов тогава екипът осъзнава реалния принос на технологиите за опазването и популяризирането на българската история.

Един от най-амбициозните проекти е реализиран в Националния антропологичен музей в София - интерактивна тъч скрийн маса, чрез която посетителите влизат в ролята на антрополози. С помощта на дигитални инструменти те могат да „разкрият“ средновековен гроб, да изследват скелет и да анализират данни така, както биха направили специалистите в реална научна среда. Идеята е посетителят да бъде активен участник, а не пасивен наблюдател, като по този начин обучението и преживяването се сливат в едно.

