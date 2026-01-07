Ето къде е тръбата на Панайот Волов

Сигналната тръба на Панайот Волов – използвана по време на Априлското въстание през 1876 г. и важен символ на борбата за свобода – се върна в Историческия музей в Стрелча след 43 години отсъствие, съобщиха от музея.
Тръбата е била използвана от революционера Панайот Волов, за да предупреди въстаниците да се изтеглят към Козя могила, когато османски войски навлизат в града. Този артефакт е част от богатата история на Априлското въстание, едно от ключовите събития в борбата на българите за освобождение от Османската империя.
Реликвата е съхранявана дълги години в Националния исторически музей в София, но вече отново е изложена пред посетители в Стрелча като част от обновяването на музейната експозиция „Национално-освободителни борби“.
Връщането ѝ е значим момент за местните и за всички, които ценят историческата памет на страната.
