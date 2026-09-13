Миналото оживя в Стрелча. Уникална изложба показа Чудесата на Средна гора
Експозицията представя 15 големи фотопана с емблематични обекти от културно-историческото и природното наследство на България
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Експозицията представя 15 големи фотопана с емблематични обекти от културно-историческото и природното наследство на България
Въпреки тежките загуби местната общност успява да се възстанови след Освобождението
150 години след Априлската епопея, уроците на предците ни, закодирани в културното наследство на Стрелча, трябва отново да бъдат преосмислени, каза ощ...
Изложба и Младежка академия палят искрата на българщината в двата града
Реликвата съхранявана дълги години в Националния исторически музей в София
Българската агенция за инвестиции връчи сертификат за инвестиция клас А на дружеството „Крез“ ЕООД
Предстои да бъде определна дата за провеждането на извънредни частични избори
Водата все още е негодна за пиене и крие рискове за здравето на жителите и гостите на града
Ивана и Ники Сотиров са сред доброволците художници
Бившият кмет удрял глава в стената, за да отнеме живота си Спор правил ли е опит да се самоубие в затвора бившият кмет на Стрелча Иван Евстатиев избу...
Пловдивският окръжен съд остави в ареста бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев, обвинен в изнасилване на непълнолетно момиче. Магистратите потвърдих...
Диабетът му можел да се лекува с хапчета "Носим въже, жив ще го обесим", крещяха вчера обезумели стрелчани, очакващи Иван Евстатиев пред съда в Панаг...
Мащабен протест подготвят жителите на Стрелча срещу Иван Евстатиев, ден преди поредното заседание на районния съд в Панагюрище, съобщава bTV. Бившият...
Стрелча излиза на бунт срещу бившия кмет на града Иван Евстатиев. Хората в Стрелча настояват той да остане в ареста до края на процеса срещу него. Те...
Мярката на бившия кмет на Стрелча ще се гледа днес в Нервно-инсултното отделение на Пазарджишката болница. Иван Евстатиев от седмица е на лечение там...
Бабата на Ирина, изнасилена от бившия кмет Иван Евстатиев девойка, разплака медиите пред съда в Пловдив. Гана заяви през сълзи: „Как не го беше срам д...
Пловдивският окръжен съд днес трябва да реши дали бившият кмет на Стрелча Иван Евстатиев да остане в ареста. Евстатиев е обвинен в изнасилване на 16-...
Ученичката Ирена напуска Стрелча от срам Максимално наказание от 10 години затвор за бившия кмет на Стрелча и Пазарджик Иван Евстатиев поиска прокура...
Общинският съвет в Стрелча заседава извънредно днес. Жителите на града ще настояват да бъде отнето почетното звание на бившия кмет Иван Евстатиев, с к...
БСП-Панагюрище с ясен договор към гражданите Председателят на БСП Михаил Миков заяви своята категорична подкрепа за кандидата на левицата за кмет на...