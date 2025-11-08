Легендарен санаториум възкръсва! Наше градче става Карлови Вари

Легендарен санаториум от времето на соца възкръсва за нов живот. Стрелча се подготвя да се превърне в един от водещите центрове на балнеологията и рехабилитацията у нас. Българската агенция за инвестиции връчи сертификат за инвестиция клас А на дружеството „Крез“ ЕООД за реализацията на мащабния проект „Балнеосанаториум и рехабилитационен център – град Стрелча“.

Проектът, на обща стойност 4,8 милиона лева, предвижда модернизация на бившата база „Балнеосанаториум“ в града, като целта е тя да бъде възстановена и приведена към съвременните стандарти за балнеология, физиотерапия и рехабилитация.

Модерен център с традиции

Новият комплекс ще съчетава богатите природни дадености на региона с иновативни технологии за лечение и възстановяване, превръщайки Стрелча в притегателна дестинация за здравен и балнеоложки туризъм.

Инвестицията включва пълно обновяване на сградния фонд, изграждане на нова инфраструктура и въвеждане на високотехнологично оборудване за физиотерапевтични и възстановителни процедури.

В резултат от реализацията на проекта ще бъдат разкрити 40 нови работни места, което ще допринесе за икономическото оживление на региона и ще осигури устойчива заетост за местното население.

Подкрепа от държавата и местната власт

На официалната церемония по връчването на сертификата присъстваха Мила Ненова, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, и Валентина Кайтазова, областен управител на област Пазарджик.

Кайтазова подчерта значението на проекта за региона и изрази увереност, че модерният балнеосанаториум ще възроди славата на Стрелча като здравен и туристически център.

От своя страна, Мила Ненова отбеляза, че инвестиции от този тип имат двойна стойност – икономическа и обществена. „Те насърчават развитието на качествен здравен туризъм и показват как бизнесът и държавата могат да си партнират за доброто на общностите“, заяви тя.

Сертификатът беше връчен лично на Костадин Тошев, собственик на „Крез“ ЕООД, който посочи, че основната цел на проекта е да съчетае грижата за здравето с развитие на регионалната икономика и туризма.

Балнеологията – устойчив път за развитие

Стрелча отдавна е позната със своите лечебни минерални извори и благоприятен климат, а с този проект градът има потенциал да се превърне в модерен балнеоложки център с национално значение.

Инвестицията ще постави основите на устойчив модел на развитие, който обединява традицията на лечебните бани с най-новите практики в рехабилитацията и здравния туризъм.

