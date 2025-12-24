Исторически рекорд с парите. БНБ извади данните

Депозитите на домакинствата в българската банкова система преминаха историческата граница от 100 млрд. лева. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ) към края на ноември – месец преди официалното влизане на България в еврозоната. Общата сума достига 100,88 млрд. лева, което представлява 45,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Само за месец депозитите са нараснали с близо 2,9 млрд. лева спрямо октомври.

Ръст от 13,7 млрд. лева за година

На годишна база депозитите бележат ръст от 15,8%, или около 13,7 млрд. лева в номинално изражение. За сравнение, към края на ноември 2024 г. сумата е била 87,105 млрд. лева. Това показва ускорено натрупване на спестявания в навечерието на преминаването към еврото.

Депозити на бизнеса и финансовите предприятия

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 48,619 млрд. лева (22,1% от БВП), като нарастват с 8,9% на годишна база.

Депозитите на финансовите предприятия достигат 4,592 млрд. лева (2,1% от БВП), като бележат ръст от 19,6% спрямо ноември 2024 г.

Като цяло депозитите на неправителствения сектор в България възлизат на 154,09 млрд. лева, или 70,2% от прогнозния БВП, с годишен ръст от 13,6%.

Банкови такси и превалутиране в евро

Част от търговските банки вече обявиха премахване на банковите такси за определен период през 2025 г. при внасяне на левове по сметка – на каса или чрез банкомат. Тези средства ще бъдат автоматично превалутирани в евро след присъединяването към еврозоната, уточняват от БНБ.

Какво означава рекордът за домакинствата

Рекордните депозити показват засилено доверие към банковата система и стремеж на домакинствата да запазят стойността на спестяванията си в преходния период към еврото. Натрупването на средства в банки е сигнал за стабилност, но и за предпазливост в очакване на новата валута.

