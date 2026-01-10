БНБ с ключова информация за еврото. Задълженията на банките

Във връзка с въвеждането на еврото в Република България Българската народна банка информира, че към 9 януари 2026 г. процесът на обмяна на банкноти и монети от левове в евро се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и приетите оперативни планове.

Банкноти и монети в обращение

Към отчетната дата общият обем на българските левове в обращение възлиза на 16.1 млрд. лева, което представлява 48% изтеглено наличнопарично обращение в лева.

Снабдяването на банките с евробанкноти и евромонети се извършва съгласно утвърдените планове и процедури. В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 3.1 млрд. евро.

Организация на процеса на обмяна

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно и ще извършват обмяна на левове в евро на 10, 17, 24 и 31 януари 2026 г.

Подробна информация е публикувана на интернет страницата на БНБ:

https://www.bnb.bg/AboutUs/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20260107_BG

Част от търговските банки в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни през месец януари 2026 г. Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на интернет страницата на Асоциацията на банките в България и на страниците на съответните банки:

https://abanksb.bg/press/izvunredno-rabotesthi-bankovi-klonove-v-subota-prez-yanuari/

Обмяна на банкноти и монети от банките

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

Банките са задължени да извършват безплатна обмяна както за свои клиенти, така и за лица, които не са техни клиенти, без ограничения по отношение на вида и размера на обменяните банкноти и монети. При обмяна от лица, които не са клиенти на съответната банка, до 5000 евро идентификацията се извършва въз основа на валиден документ за самоличност. Над този размер се изисква идентификация и деклариране на допълнителни обстоятелства, включително произход на средствата, в съответствие със законовите изисквания.

Обмяната на монети в големи количества се извършва в банкови клонове, разполагащи със специализирано оборудване, като обработката изисква технологично време. Банките предоставят информация и насочват клиентите към клоновете, в които е налично съответното оборудване.

Надзор и сигнали

БНБ извършва проверки в рамките на своята компетентност по всеки постъпил сигнал, свързан с процеса на обмяна на левове в евро. Констатираните до момента нарушения в банковия сектор са изолирани и се коригират при установяването им в съответствие с приложимата нормативна уредба. В отделни констатирани случаи на неправомерно начисляване на такси начислените суми са своевременно коригирани и възстановени, поради което към настоящия момент не са налице случаи на ощетяване на граждани.

Българската народна банка изразява благодарност към медиите и гражданите за подадените сигнали и ще продължи да разчита на тяхното съдействие при установяване на нередности, свързани с дейността на банковия сектор.

Допълнителна информация

Продажбата на стартови комплекти с евромонети приключи на 30 декември 2025 г. в съответствие с нормативните изисквания.

От 1 януари 2026 г. гражданите и търговците могат да се снабдяват с евромонети чрез обслужващите ги банки по ред, определен от съответната банка.

