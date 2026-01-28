Миленков категоричен на срещата с Йотова

След отказа на председателя на парламента Рая Назарян, управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителя на централната банка Петър Чобанов да поемат длъжността, категоричен отговор даде на срещите на "Дондуков 2" и вторият подуправител на БНБ Радослав Миленков. Той е ръководител на управление "Банков надзор".

Миленков категорично заяви, че няма да приеме поста служебен министър-председател. Той подчерта, че позицията му е ясно изразявана многократно и не представлява изненада.

„Дадох отговора, който съм давал и последните три пъти – няма да стана служебен премиер“, заяви Миленков.

Като основен мотив за отказа си той посочи ангажиментите си към Европейската централна банка.

Миленков напомни, че ръководи управление „Банков надзор“ в БНБ и е член на Надзорния съвет на ЕЦБ. „Аргументите ми са известни. Те са свързани с отговорностите, които имам“, уточни той.

