Миленков категоричен на срещата с Йотова
4 отказа досега за служебен премиер
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4 отказа досега за служебен премиер
Подуправителят на БНБ остава оптимист за еврозоната
Миленков обеща да работи за влизане на България в чакалнята на еврозоната
Единственият кандидат за поста е Радослав Миленков
От месец ноември 2014 г. досега Радослав Миленков е председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките...
София. За 20 работни дни, от 4 декември Фондът за гарантиране на влоговете в банките е изплатил 90% от гарантираните влогове, което са 3 млрд. и 250 м...
София. Към 12.00 часа днес са се разпоредили с гарантираните си влоговете малко над 16 000 вложители, сумата с която са се разпоредили е 600 млн. лв....
Не бързайте да теглите депозитите си, те са на разположение цели 5 години, казва шефът на Фонда за гарантиране на влоговете Радослав Миленков - Най-н...