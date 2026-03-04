Известна дама влиза в БНБ

Днес изтича крайният срок, в който управителят на БНБ Димитър Радев трябва да предложи нов подуправител на мястото на назначения за служебен премиер Андрей Гюров.

Кандидатът ще е Карина Караиванова, твърди "Фокус". През 2018 година тя бе председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Била е заместник-финансов министър през 2012 година.

Очаква се в сряда управителят на БНБ Димитър Радев да внесе предложение с името й в Народното събрание (НС).

Кандидатът трябва да представи документи, с които да докаже, че има завършена степен най-малко "магистър" и че е професионалист в сферата на икономиката, финансите и банковото дело.

След като бъде допуснат по документи, кандидатът ще бъде изслушан във финансовата комисия към Народното събрание, а след това кандидатурата му ще бъде гласувана от парламента. БНБ няма отделен подуправител за "Емисионно" от юли 2024 година, когато управителният съвет на банката отстрани Андрей Гюров от поста му.

Все още продължават съдебните спорове по казуса, но Гюров напусна официално банката, като зае поста служебен министър-председател в средата на февруари тази година.

