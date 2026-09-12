БНБ се готви за цифровото евро. Карина Караиванова каза какво следва
Финансовата система функционира най-ефективно тогава, когато институционалните механизми на БНБ срещнат пазарната отговорност и ангажират в пълна степ...
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Финансовата система функционира най-ефективно тогава, когато институционалните механизми на БНБ срещнат пазарната отговорност и ангажират в пълна степ...
Карина Караиванова-Ганозова е утвърден експерт в областта на публичните финанси и финансовото регулиране
Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор
Димитър Радев предлага днес кандидат за подуправител на банката
Изтече срокът за предложения кой да оглави КФН, министър Горанов очаква до две седмици номинация за наследник на Костов
От 1 март Карина Караиванова става представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие...
Партийни куршуми по топ финансисти, оръжейник и младок
Решението влиза в сила чак 1 март 2019
КФН ще се издържа без субсидия от държавния бюджет Основният индекс SOFIX на Българската фондова борса се повиши с 10% за последните два месеца. Нови...
Парламентът избра Карина Караиванова за председател на КФН. В подкрепа на кандидатурата й за поста гласуваха 139 народни представители, „против" – 24,...
Правителството подготвя промени в 21 закона за подобряване на инвестиционния климат в България, каза зам.-министърът на финансите Карина Караиванова н...
София. Правителството определи заместник-министъра на финансите Карина Караиванова за заместник-управител на България в Международния валутен фонд, ин...
Министерският съвет определи зам.-министъра на финансите Карина Караиванова за управител за България в Съвета на управителите на Черноморската банка з...
София. Рокада в политическия си кабинет направи финансовия министър Симеон Дянков. Карина Караиванова-Ганозова сменя бившия зам. министър на финансите...