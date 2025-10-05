Газът с 40% надолу.Какво следва за бизнеса и хората
Пазарните, не приятелските механизми, наложиха "Газпром" да направи крачка назад
От изтребителя на честта до катапулта на срама
С Радев шоу пред Апостола президентът даде залп за партия
Когато Гешев нахлупи каскета...
Обърна рефрена: И за милиони, и за кокошка няма прошка, а има закони
Лъжата като ценност в армията
За престъпване на моралните граници офицерът си е правел сепуко. В България и оставката е достатъчна
От каймака на Давос до утайката на Студена
Язовирът на държавата стигна мъртвия си обем
Реформа Путин за богата Русия
Смени Медведев с Мишустин, новият премиер започва мащабна програма за цифрова икономика
2020 г. - новият покер
Предстои на видим кой ще бъде политическият господар на планетата и кой ще се покори милиардерския Олимп
Хората искат рестарт на политическия модел
Не очакват обаче резки движения, казва Първан Симеонов, изпълнителен директор на „Галъп интернешънъл“
Лов за плъхове в годината на крадеца
В търсенето на справедливост много капани ще щракнат, въпросът е къде да скрием ключа за тях
Молове ще има и след празниците
Срещу голямото пазаруване няма лек - то трябва да се преболедува
Иска ли Вазов да го превеждат?
Нека да пуснем и Менделеевата таблица за начинаещи
Защо кандидатурата на Цацаров е безспорна
Сегашният главен прокурор ще ускори оборотите на КПКОНПИ
Докога ще летим на крилете на популизма?
У нас да си богат е опасно, да си беден е унизително, средна класа не съществува, има излишък само на омраза