Еврото обърна посоката и се покачи спрямо долара

Курсът на еврото се повиши леко спрямо долара в сутрешната търговия във Франкфурт, след като през предходните сесии единната европейска валута отчете спад. Данните на германски финансови сайтове показват, че пазарите постепенно възстановяват част от загубените позиции.

Към 09:45 часа българско време еврото поскъпна с 0,06% до 1,1625 долара за едно евро.

Европейската централна банка вчера определи референтен курс от 1,1606 долара за евро, което показва леко укрепване на европейската валута спрямо долара в началото на днешната търговия.

Спрямо останалите основни валути движението на еврото е смесено. Срещу швейцарския франк то губи 0,18% до 0,9060 франка за евро. Спрямо британската лира спадът е минимален - 0,01% до 0,8696 лири за евро.

Еврото отслабва и спрямо японската йена, като поевтинява с 0,13% до 182,92 йени за едно евро.

Валутните пазари остават чувствителни към глобалните икономически сигнали и към геополитическото напрежение, което в последните дни влияе върху настроенията на инвеститорите. Анализаторите отбелязват, че макар движението на еврото днес да е ограничено, пазарите внимателно следят политиката на централните банки и развитието на международната обстановка.

