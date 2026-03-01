Няма да повярвате! Кешът остава цар в три водещи европейски държави

Парите в брой не просто оцеляват в немскоезичните държави, те дори укрепват позициите си. Това показва проучване на YouGov, изготвено за консултантската компания BearingPoint и цитирано от ДПА, което очертава ясно разделение в Европа между страни, които продължават да разчитат на кеша, и такива, които почти са се сбогували с него.

В Германия 73 на сто от 2026 анкетирани пълнолетни граждани посочват банкнотите и монетите като най-често използвания от тях метод на плащане - с 4 процентни пункта повече спрямо предходната година. В Австрия делът е 71 на сто сред около 1000 анкетирани, а в Швейцария 61 на сто определят кеша като стандартен начин на разплащане.

В Ирландия 58 на сто продължават да плащат основно в брой, във Франция - 51 на сто, а в Нидерландия - 46 на сто. Там обаче тенденцията е към постепенно намаляване на употребата на банкноти и монети.

Контрастът е най-видим в Северна Европа. В Швеция едва 25 на сто от анкетираните посочват кеша като основен метод на плащане, в Дания - 32 на сто, а във Финландия - 42 на сто. В Швеция 27 на сто от хората изобщо не използват пари в брой, в Дания този дял е 18 на сто. За сравнение, в Германия само 2 на сто заявяват, че не използват кеш, а в Австрия - едва 1 на сто.

Въпреки това усещането, че банкнотите може да изчезнат, набира сила. Общо 37 на сто от анкетираните в деветте държави смятат, че пълното изчезване на кеша през следващото десетилетие е сигурно или много вероятно. Най-убедени са в Дания - 50 на сто. В Германия подобно развитие очакват 33 на сто, а в Австрия - 29 на сто.

Любопитен детайл е, че сравнително малко участници вярват, че дигиталното евро или друга цифрова валута на централна банка ще измести напълно кеша. В същото време 33 на сто от анкетираните в еврозоната изобщо не са чували за проекта за цифрово евро, по който Европейската централна банка работи от години и който може да бъде въведен през 2029 година. От ЕЦБ подчертават, че дигиталното евро е замислено като допълнение, а не като заместител на банкнотите и монетите.

Паралелно с това германското правителство подготвя по-строг контрол върху наличните пари в рамките на борбата срещу организираната престъпност. Планът за действие, представен от финансовия министър Ларс Клингбайл, вътрешния министър Александер Добринт и правосъдния министър Щефани Хубих, предвижда по-бърза конфискация на пари в брой, ако не бъде доказан законният им произход – наред с недвижими имоти и луксозни автомобили.

Така Европа изглежда разделена между общества, които все още държат на физическите пари като символ на контрол и сигурност, и такива, които вече живеят почти изцяло в дигитална финансова реалност.

