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Ще публикуват доклада за КТБ

Ще публикуват доклада за КТБ

Парламентът прие да бъде публикуван секретният доклад на одиторската фирма „Аликс Парнърс" за фалита на КТБ. Това стана с приетите на първо четене про...

11 март | 10:20
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