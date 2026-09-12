Миленков категоричен на срещата с Йотова
4 отказа досега за служебен премиер
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4 отказа досега за служебен премиер
Специален анализ на подуправителя на БНБ
Това бе изборът на депутатите
Правителството е най-слабото от началото на прехода и скоро идат предсрочни избори
Кирил Петков ясно е знаел, че е двоен гражданин и подписва невярна декларация
Да не я превръщаме в негативна, каза зам.председателят на бюджетната комисия
Трябваше да се направи спешна актуализация, коментира бившият финансов министър
Кметът даде обяснение за рокадата
Заболеваемостта в детските градини е била доста висока преди затварянето им
Този бюджет ще ни вкара в дългова криза, предупреди Петър Чобанов
Бюджетният дефицит, с който страната ни ще приключи 2020 г. ще е малък
Общината не може да насмогне на темпа на жилищното строителство, твърди зам.-кмет
Обвиняемите пускали в Интернет ЕГН-та на Гешев и Велчев
Парламентът прие да бъде публикуван секретният доклад на одиторската фирма „Аликс Парнърс" за фалита на КТБ. Това стана с приетите на първо четене про...
София. Уникален мраморен барелеф на бог Митра е най-новата находка в Музея за история на София. За голяма наша изненада буквално преди няколко месеца,...
София. С подкрепата си за плоския данък Движението за права и свободи е спасило управлението. Това каза по Нова ТВ Петър Чобанов, бивш министър на фин...
Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община - Г-н Чобанов, защо се стигна до тази критична ситуация около археологическите обекти на столичното Ларго...
София. Оставям държавата в устойчиво финансово състояние. Това увери финансовият министър Петър Чобанов пред журналисти в Министерския съвет. Той обя...
София. Българската държава спазва законовите разпоредби при действията в случая с Корпоративна търговска банка (КТБ). Това обясни финансовият министър...
София. Банковият скандал е огромен, от мащаба на този на Мадоф. Това финансовият министър Петър Чобанов след среща с депутатите от ДПС днес. Нека пър...