Тежка зимна обстановка в Родопите затвори Превала за тирове

Движението на товарни автомобили през прохода Превала е ограничено заради интензивен снеговалеж и снегопочистване, съобщи дежурният в Областното пътно управление в Смолян. По високите части на областта продължава да вали сняг, а настилките са заснежени и хлъзгави. Пътноподдържащите екипи работят на терен, за да осигурят проходимостта на трасетата.

В района на курорта Пампорово има закъсал камион на снегопочистващата фирма, както и множество автомобили на туристи, включително чуждестранни, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Елена Стоилова. Снеговалежът в курорта продължава, което допълнително усложнява ситуацията и създава предпоставки за задръствания.

По информация на полицията тежкотоварен камион е закъсал и на самия проход Превала. От МВР призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и при възможност да отложат пътуванията си през планинските участъци.

