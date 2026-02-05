Инцидент затруднява движението по ключов републикански път

Временно движението по път I-1 София-Кулата при км 392+000 се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура. Трафикът в засегнатия участък се регулира с пътни знаци и други сигнали.

От пътната агенция уточняват, че екипи са на място и следят развитието на ситуацията, като при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки за обезопасяване на пътя. Водачите се призовават да се движат със съобразена скорост и да спазват временната организация на движението, тъй като съществува риск от нови свличания.

Припомня се, че на 1 февруари заради паднала скална маса движението по път I-1 Симитли-Кресна в района на Малкия тунел в Кресненското дефиле също беше временно организирано двупосочно в една лента. Случаят отново поставя въпроса за повишената опасност от свлачища в дефилето при нестабилни метеорологични условия.

