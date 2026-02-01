Зимата удря пътищата - снеговалежи, виелици и риск от затваряния

Сняг вали в областите Видин, Ловеч, Монтана и Пазарджик, като пътните настилки са предимно мокри, а на места има условия за заледяване, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътищата са обработени и проходими при зимни условия, но ситуацията остава динамична заради влошаващата се метеорологична обстановка.

Заради гъста мъгла видимостта е силно ограничена до около 50 метра по автомагистрала „Хемус“ в участъка от 34-и до 45-и километър, както и по автомагистрала „Тракия“ между 50-и и 55-и километър. Намалена до около 100 метра е видимостта и на прохода Петрохан, което допълнително усложнява пътуването в планинските райони.

Времето над страната е облачно, а температурите са в широк интервал от минус 5°С до плюс 7°С. В почти цялата страна духа слаб вятър, който обаче в комбинация със снеговалежите и влагата създава предпоставки за заледявания, предупреждават от пътната агенция. Оттам призовават водачите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се съобразяват с актуалната обстановка.

Областните пътни управления следят прогнозите и са в готовност да реагират незабавно с превантивни и снегопочистващи дейности. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените първокласни и второкласни пътища, както и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. При необходимост е възможно временно затваряне на отделни участъци за обработка на настилките или ограничаване на движението заради силен вятър, снегонавявания и слаба видимост.

От АПИ напомнят шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват снегопочистващата техника. Автомобили, неподготвени за зимни условия, могат да блокират движението и да затруднят както останалите водачи, така и работата на специализираните машини.

Информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската пътна мрежа може да се получава от интернет страницата на АПИ и на денонощния телефон 0700 130 20, като в агенцията работи 24-часов Ситуационен център.

Междувременно от Националния институт по метеорология и хидрология съобщиха, че за днес е обявен оранжев код за обилен снеговалеж и виелици в почти цялата страна. Очакват се значителни снеговалежи, снежна покривка от 10 до 20 см, навявания и виелици, а в източната половина на България и силен североизточен вятър с пориви между 19 и 24 м/секунда. Жълт код за обилен снеговалеж е в сила за областите Видин, София-град, Кюстендил и Перник.

