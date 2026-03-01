Тапи за тирове на „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина“

Засилен трафик за товарни автомобили се отчита тази сутрин на граничните пунктове „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина“ на изход от страната. Данните са към 6:00 часа и са публикувани на сайта на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. Натоварването засяга основно тежкотоварния поток към Турция и Сърбия.

На границата с Турция най-сериозно е движението при „Капитан Андреево“ и „Лесово“, където камионите се струпват в посока излизане от България. Подобна е ситуацията и на „Калотина“ към Сърбия, където трафикът за товарни автомобили също е интензивен.

По останалите граници към момента няма усложнения. Преминаването към Румъния се осъществява нормално през всички пунктове. Без затруднения е движението и по границата с Гърция, като през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ - леки коли, автобуси и товарни превозни средства.

Спокойна остава и обстановката на граничните пунктове с Република Северна Македония, където трафикът е нормален.

