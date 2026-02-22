Зимата не отстъпва напълно. 13 области под слаб снеговалеж

Всички пътища от републиканската пътна мрежа са обработени и проходими при зимни условия, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. На терен работят 405 машини, които продължават почистването и обработката на настилките. Слаб сняг към момента вали в 13 области на страната.

От АПИ уточняват, че с цел повишаване на безопасността при необходимост е възможно временно затваряне на отделни участъци, за да се извърши допълнителна обработка. При силен вятър, снегонавявания или намалена видимост е възможно трафикът да бъде ограничаван до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

От пътната агенция апелират водачите да пътуват само с автомобили, подготвени за зимни условия, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри, включително изпреварване на снегопочистваща техника. Превозни средства без необходимата подготовка могат да блокират движението и да затруднят както останалите участници в трафика, така и работата на машините.

Според прогнозата за времето облачността от запад постепенно ще се разкъсва и намалява, а следобед над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, което се очаква да улесни поддържането на пътната обстановка.

