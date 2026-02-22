Кола нахлу в посолството на ОАЕ в София

"Някой нахлу в посолството на ОАЕ на Черни връх". С такъв пост осъмнаха хората в групата във Фейсбук "Катастрофи в София". От снимката се вижда, че автомобилът сякаш е съборил оградата, но по-големи щети очевидно няма. Вероятно подпийнал водач е сътворил инцидента.

Последваха закачливи коментари от сорта "петрол ли е търсил", "да не обявяваме война", "На некой му се оди в Дюбая писнало му е от таз кочина тука", "Доста ревнив...дали са виза на жена му!", "Ми то няма вече къде да се паркира в тая София". Най-резонен изглежда коментара, че е "кофти", че случката е на чужда територия. В такъв случаи по чий закони ще бъде подведена отговорност, ако територията е на ОАЕ.

На сайта на МВР към момента, не се съобщава за такава случка.

