Бедствието затвори пътя към дома на 15 българи в Тибет
Туроператорът търси помощ от българските институции, а резервният вариант минава през Лхаса и Катманду
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Туроператорът търси помощ от българските институции, а резервният вариант минава през Лхаса и Катманду
Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство, се казва в съобщението
Не е атентат, а явно пианска изцепка
Каква е причината?
Това стана ясно на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл
Правителствена комисия отлага произнасянето по представените планове
Препоръчително е всички кандидати да проверяват актуалната информация на уебсайтовете
Сътрудничеството между САЩ и България в сектора носи ползи и за двете страни, обяви US-посолството у нас
От Иран са евакуирани 12 души - част от дипломатическата мисия в Техеран
ен на азбуката, културата и образованието, България, каза временно управляващият посолството на САЩ
Американската столица е потресена
Съединените щати силно подкрепят своя съюзник и ценен партньор България
Нашата диаспора в Сингапур заема много специално място сред българските общности в чужбина
На събитието присъства и зам. министъра на културата Амелия Гешева и зам. министъра на туризма ИренаРусева
Гръцкото посолство призовава обществото да избягва ненужното движение и да остане на безопасни места
Затваря посолството си в Киев
Повишават се мерките за сигурност в страната през почивните дни
Този сезон у нас е с по-малко туристи, но има обстоятелства
Официална позиция
Негово Светейшество изтъкна добрите отношения между България и Монголия