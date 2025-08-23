Великобритания поряза Китай за огромен проект в Лондон

Правителството на Киър Стармър удължи крайния срок до октомври за решението си дали да одобри плановете на Китайска народна република (КНР)

за изграждане в Лондон на най-голямото посолство в Европа,

след като Пекин отказа да обясни в детайли защо плановете за строеж съдържат затъмнени зони, предаде Ройтерс.

Плановете на Китай за изграждане на ново посолство на мястото на двувековна сграда, намираща се в близост до Лондонската кула, са в застой през последните три години поради противопоставянето на местните жители, законодатели и продемократични активисти от Хонконг, намиращи се във Великобритания.

Политици във Великобритания и САЩ предупредиха британското правителство

да не позволява на Китай да построи посолството на това място поради опасения, че то може да бъде използвано като база за шпионаж.

Консултантската компания за планиране, работеща за китайското правителство, заяви, че клиентът й смята, че би било неподходящо да предостави пълни планове за вътрешното разположение, като заяви, че

предоставените допълнителни чертежи осигуряват приемливо ниво на детайлност.

Отговорът на компанията идва, след като правителството в Лондон отправи запитване защо няколко области в чертежите за отбелязани в черно.

„Заявителят счита, че нивото на детайлност, показано на нередактираните планове, е достатъчно, за да се определят основните предназначения“, заяви DP9 в писмо до британското правителство.

„При тези обстоятелства смятаме, че не е нито необходимо, нито подходящо да се предоставят допълнителни, по-подробни планове или подробности за вътрешното разположение“, се казва още в писмото.

Британското министерството по въпросите на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление заяви в отговор, че

ще се произнесе до 21 октомври, а не до 9 септември, дали изпълнението на проекта може да продължи,

защото се нуждае от повече време за разглеждане на случая.

„Тези обяснения далеч не са задоволителни“, смята Люк де Пълфорд, изпълнителен директор на Междупарламентарния алианс за Китай, група, свързана с международна мрежа от политици, критични към Китай, която направи писмото обществено достояние.

Де Пълфорд, дългогодишен критик на плановете за посолството, заяви, че това е все едно някой да дойде и да просто да ти каже „довери ми се, братко“, без да смята за нужно да разкрие пред повече подробности.

Посолството на КНР в Лондон изрази сериозна загриженост относно реакцията на правителството.

То заяви, че приемащите страни имат задължение, по силата на международни спогодби, да подпомогнат изграждането на дипломатически сгради.

„Китайската страна настоятелно призовава Обединеното кралство да изпълни задължението си и да одобри заявлението за планиране без забавяне“, се казва в изявление на посолството.

По-рано този месец посолството заяви, че твърденията, че в сградата може да има тайни съоръжения, използвани, за да навредят на националната сигурност на Великобритания, са „жалка клевета“.

Китай закупи сградата Royal Mint Court през 2018 г.,

но исканията му за разрешение за строеж на новото посолство там бяха отхвърлени от местните власти през 2022 г.

Китайският президент Си Цзинпин поиска от премиера Киър Стармър да се намеси. Правителство на Стармър пое контрола върху решението за строеж миналата година.

