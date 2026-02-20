Тръмп нареди да разсекретят досиетата за НЛО и извънземни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разпореди на американските институции, включително Министерството на отбраната, да „започнат процеса по идентифициране и разсекретяване“ на правителствени документи, свързани с извънземни и извънземен живот, съобщи BBC.

Тръмп направи това изявление в публикация в социалната мрежа Truth Social, след като по-рано през деня обвини Барак Обама, че е разкрил класифицирана информация, когато бившият президент заявил в подкаст миналата седмица, че „извънземните са истински“.

„Той не трябва да прави това“, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One и добави: „Направи голяма грешка.“

Попитан дали самият той вярва, че извънземните са реални, Тръмп отговори: „Е, не знам дали са истински или не.“

Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви пред водещия на подкаст Брайън Тайлър Коен, че смята, че извънземните са реални, в интервю, публикувано миналата събота.

„Те са истински, но аз не съм ги виждал и не се държат в Зона 51“, каза Обама.

„Няма подземно съоръжение, освен ако не съществува някаква огромна конспирация и не са го скрили от президента на Съединените щати.“

След като изказването му предизвика заглавия в медиите, Обама уточни, че според него е статистически вероятно да съществува живот извън Земята, предвид необятността на Вселената.

В последваща публикация в Instagram Обама, който беше президент на САЩ в периода 2009–2017 г., поясни: „По време на мандата си не видях никакви доказателства, че извънземни са осъществили контакт с нас. Наистина!“

Няма данни Обама да се е позовал на класифицирана информация при даването на интервюто. Би Би Си е потърсила Обама за коментар. Демократът Обама и републиканецът Тръмп от години са политически противници.

От своя страна Тръмп заяви в четвъртък на борда на Air Force One, че макар много хора да вярват в съществуването на извънземни, той „няма мнение по въпроса“.

Няколко часа по-късно той написа в Truth Social, че „предвид огромния интерес“, ще поиска разсекретяване на документи, „свързани с извънземен и извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления (UAP), неидентифицирани летящи обекти (НЛО), както и всякаква друга информация, свързана с тези изключително сложни, но изключително интересни и важни въпроси“.

През последните години в САЩ се наблюдава подновен обществен интерес към НЛО и извънземния живот, предизвикан през 2017 г. от публикации за секретна програма на Пентагона, която е изследвала свидетелства на пилоти и други военнослужещи, съобщили, че са видели странни обекти в небето.

През 2022 г. Конгресът проведе първите изслушвания по темата за НЛО от 50 години насам, а Пентагонът обеща по-голяма прозрачност, като създаде специална служба за събиране на доклади за всички срещи на военни с НЛО.

На следващата година комисия на Камарата на представителите по темата не представи сензационни разкрития, нито потвърждение за съществуването на извънземен живот. В доклад от 2024 г. Пентагонът заяви, че няма „никакви доказателства“ правителството на САЩ да е имало контакт с извънземен живот и че повечето наблюдения на НЛО се оказват обикновени обекти.

Какво всъщност е Зона 51?

Зона 51 е популярното име на военновъздушна база на Съединените щати. Тя се намира край Груум Лейк – пресъхнало езеро в пустинята на Невада, на около 85 мили (135 км) северно от Лас Вегас.

Какво се случва вътре е строго засекретено. Достъпът на цивилни е забранен чрез предупредителни табели, електронно наблюдение и въоръжена охрана.

