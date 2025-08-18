Нова визова промяна в САЩ засяга и българите

Държавният департамент на САЩ актуализира от 2 септември категориите кандидати, които могат да бъдат освободени от интервю за неимигрантска виза.

Новите правила на практика възстановяват задължителното лично интервю за повечето желаещи да пътуват до Съединените щати, включително за деца и възрастни.

Изключение от новите изисквания се правят само за няколко групи кандидати:

Дипломати и официални лица с визи от категории A, C, G и NATO.

Кандидати, които подновяват виза B-1/B-2 или Гранична карта.

За да се възползват от това облекчение, те трябва да отговарят на следните условия:

Да подновяват виза, издадена с пълна валидност, в рамките на 12 месеца след изтичането ѝ.

Да са били на поне 18 години при издаването на предишната виза.

Да кандидатстват от страната си на гражданство или постоянно пребиваване.

Да нямат отказ за виза в миналото (освен ако той не е бил отменен).

От посолството на САЩ в София уточняват, че

дори и кандидатът да отговаря на условията за освобождаване, консулският служител запазва правото си да изиска лично интервю

във всеки конкретен случай, ако прецени, че това е необходимо.

Препоръчително е всички кандидати да проверяват актуалната информация на уебсайтовете на съответните посолства и консулства, тъй като тези промени отменят предишни правила от февруари 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com