Проклятието „Кенеди“ продължава. Поредна смърт

Журналистката и писателка, внучка на 35-ия президент на САЩ Джон Ф. Кенеди - Татяна Шлосберг, почина на 35-годишна възраст.

Това съобщи NBC.

През ноември Шлосберг заяви, че има онкологично заболяване.

"Нашата красива Татяна почина тази сутрин. Тя завинаги ще остане в сърцата ни," каза семейството в изявление.

Шлосберг беше диагностицирана през 2024 г., тя написа за това в The New Yorker преди месец. След раждането на детето лекарят забеляза необичайно висок брой бели кръвни клетки при жената и назначи допълнителни изследвания. Шлосберг премина през химиотерапия и трансплантация на костен мозък.

"По време на последното клинично изследване лекарят ми каза, че ще може да удължи живота ми с около година," каза тогава тя.

Татяна Шлосберг е дъщеря на художника Едуин Шлосберг и дипломатката Каролайн Кенеди, най-голямата дъщеря на Джон Ф. Кенеди. NBC я нарича опитен и уважаван журналист.

Тя е писала по екологични теми, включително в The New York Times, The Atlantic и The Washington Post.

