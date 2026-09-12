От Кенеди до Синатра! Мъжете, които Монро завладя
Мерилин и Джаки Кенеди имали един и същи психотерапевт - д-р Мариан Крис
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Мерилин и Джаки Кенеди имали един и същи психотерапевт - д-р Мариан Крис
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И до днес разказват за Бойка от Лом и студента, бъдещия президент на САЩ Една легенда не дава мира на ломчани - за двудневното пребиваване в града им...
"Навсякъде, където свиря Хендрикс, измислям нещо необичайно. Просто духът на Джими изисква провокация", сподели Найджъл Кенеди по повод на предстоящия...
Ако не правя секс всеки ден, получавам главоболие, хвалил се е президентът Джон Ф. Кенеди, който бе убит в Далас точно преди 51 години, и съпругата м...