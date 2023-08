Опасни връзки или извънземни? 3 конспирации за смъртта на Мерлин Монро

На 5 август 1962 година известна актриса Мерлин Монро е намерена мъртва в своя дом в Лос Анджелис. Тя е открита гола в своето легло, държейки телефон в една си ръка, а лицето и е било под завивките. Следователите откриват хапчета, предназначени за нейните депресивни състояния, пръснати из цялата стая.Проведеното разследване заключва, че Монро е умряла от свръхдоза от приема на лекарства, а основната теза е самоубийство.

От 1961 година Монро посещава психиатър. Тя се бори с депресия. В последните месеци от живота си тя живее в изолация от останалите хора. Монро е открита от своята прислужница.

Вечерта на 5 август прислужницата забелязва, че лампите в стаята на Монро светят. Тя отива да провери актрисата, но вратата е заключена, а Монро не отговаря на повикванията. Прислужницата се обажда на психиатъра й. Той също не успява да влезе в стаята и затова решава да счупи прозореца на стаята й. След като влиза вътре, открива тялото на Монро. Минути след това надава вик, който събужда целия квартал. Мерилин Монро е намерена да лежи неподвижно, но в неестествената поза и с пяна в устата.Аутопсията показва, че тя е приела огромно количество успокоителни

В годините след смъртта се появяват множество конспирации. Някои твърдят, че Монро е била убита от нейния любовник Робърт Кенеди. Предполагаемите мотиви на тези хипотези са тайната любовна връзка, която двамата са имали и притесненията на Кенеди, че актрисата ще я направи публична, както и фактът, че Монро е разполагала със секретна държавна информация.

Години по-късно прислужницата на Монро разкрива, че главният прокурор на САЩ по това време е посетил актрисата в същата вечер, а двамата са се карали. Няма доказателства обаче, че има намесаь пише History.

Мерилин Монро е била убита заради случайно попаднали й разсекретени от президента на САЩ Джон Кенеди документи за извънземни. Това пише The Sun, като се позовава на книга на британския писател Ник Редфърн – Diary of Secrets: UFO Conspiracies and the Mysterious Death of Marilyn Monroe.

По думите на Ник Редфърн актрисата била убита, защото разбрала за секретни данни за разбито НЛО и странни тела, които се съхранявали във военна база на САЩ. Независимо от официалната версия, а именно, че актрисата е предозирала с наркотици, писателят е убеден, че това е прикритие, инспирирано от агенти на ЦРУ, за да не станат обществено достояние данните за извънземни.