Разпродават имението на най-фаталната жена
Мерилин Монро често е идвала тук през 50-те години заедно с драматурга Артър Милър
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Мерилин Монро често е идвала тук през 50-те години заедно с драматурга Артър Милър
На 5 август се навършват 61 г. от деня в който актрисата е открита мъртва
Mepилин Moнpo cияe тpи ceдмици пpeди cмъpттa cи. Това се вижда от снимките й, направени от известния американски фотограф Джордж Барис. Кадрите са зас...