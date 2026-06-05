От Кенеди до Синатра! Мъжете, които Монро завладя

Десетилетията след смъртта си Мерилин Монро остава една от най-обсъжданите и загадъчни жени в историята на Холивуд. Красотата ѝ, ролите ѝ на големия екран и трагичният ѝ край, продължават да вълнуват поколения почитатели.

На 1 юни 2026 г. светът отбеляза 100 години от рождението на легендарната актриса, а нова изложба в Лондон хвърля светлина върху последните години от живота ѝ и върху образа, който сама е изграждала с изключителна прецизност.

Любовните афери на Мерилин Монро бяха обсъждани не по-малко - а може би и повече, от филмите ѝ в Холивуд.

Личният живот на попкултурната икона - от браковете ѝ с Джо ДиМаджо и Артър Милър до травмите, здравословните проблеми и предполагаемите афери с Джон Ф. Кенеди и брат му Робърт Ф. Кенеди, беше обвит в същата мистерия и легенди, както и смъртта ѝ през август 1962 г.

Въпреки постоянните слухове за предполагаемите ѝ любовници, дори самата Монро отлично разбирала силата да не разкрива всичко публично. А както веднъж казва близкият ѝ приятел и фотограф Сам Шоу, за когото също се носеха слухове, че е бил неин любовник: „Ако Мерилин беше спала с всеки мъж, който твърди, че е бил с нея, нямаше изобщо да ѝ остане време да снима филми.“

Ето поглед към най-известните мъже и жени, с които легендарната Монро е била романтично свързвана, според „People“.

Първият съпруг: Джим Дохърти

През юни 1942 г. бъдещата Мерилин Монро е едва на 16 години и все още носи името Норма Джийн Бейкър, когато се омъжва за Джим Дохърти, свой съученик от гимназията „Ван Найс“ в Лос Анджелис.

Връзката им започва да се разпада, след като Дохърти постъпва в търговския флот по време на Втората световна война, а Норма Джийн започва кариера като модел. Двамата се развеждат през 1946 г.

„Ако не бях влязъл в търговския флот по време на войната, тя и днес щеше да бъде госпожа Дохърти“, казва той пред списание PEOPLE през 1976 г.

Аферата с Чарли Чаплин-младши

Според упоритите слухове Монро имала афера с Чарли Чаплин-младши през 1947 г. Говори се, че отношенията приключили драматично, след като Чарли заварил Мерилин в леглото на брат си Сидни.

Самият Чарли споменава връзката в автобиографията си, а журналистът Антъни Съмърс също пише за нея в книгата Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe от 1985 г.

Предполагаемият любовен триъгълник бе пресъздаден и във филма Blonde, базиран на романа на Джойс Каръл Оутс. В лентата Ана де Армас влиза в ролята на Монро и дори получава номинация за „Оскар“.

Милтън Бърл: „Мерилин беше истинска дама“

Милтън Бърл и Монро се срещат за първи път през 1948 г. на снимачната площадка на Ladies of the Chorus. По това време комикът официално има връзка с актрисата Адел Джъргенс, но по-късно признава, че е имал кратка афера с младата Мерилин.

Бърл, считан за първата голяма суперзвезда на телевизионната ера, по-късно отново работи с Монро в музикалната комедия Let's Make Love.

В автобиографията си от 1975 г. той пише: „Мерилин вървеше стремглаво нагоре в Холивуд, но в нея нямаше нищо евтино. Не беше от онези старлетки, които черпиш с вечеря и после водиш в леглото. Може би не знаеше напълно коя е, но знаеше, че струва нещо. Уважаваше себе си. Мерилин беше дама.“

Мистерията „Наташа Лайтес“

Монро се запознава с любимата си преподавателка по актьорско майсторство Наташа Лайтес, когато подписва кратък договор с Columbia Pictures през 1948 г.

През следващите седем години двете стават почти неразделни както на снимачната площадка, така и извън нея, което поражда слухове за интимна връзка. Зависимостта на Монро от Лайтес стига дотам, че актрисата отказвала да снима сцени без нея наблизо.

Спекулациите се засилват още повече, когато Монро се нанася в дома на Лайтес, за да се подготви за ролята си във филма Don't Bother to Knock.

Каквато и да е била истината, Лайтес открито ревнувала Мерилин от мъжете в живота ѝ, особено от ДиМаджо.

„Беше страхотен учител, но ужасно ревнуваше мъжете, с които излизах. Държеше се така, сякаш ми е съпруг!“ споделя по-късно Монро. Двете окончателно прекратяват отношенията си през 1956 г.

По повод слуховете за предполагаеми лесбийски връзки с Барбара Стануик и Марлене Дитрих, Монро пише в автобиографията си My Story:

„Един мъж, който веднъж ме беше целунал, каза, че вероятно съм лесбийка, защото явно не реагирах на мъжете - тоест на него. Не му възразих, защото не знаех каква съм... А после, когато се влюбих, разбрах. Не бях лесбийка.“

„Не съжалявам“: Елия Казан признава афера с Мерилин

Легендарният режисьор Елия Казан - един от най-големите майстори в историята на Холивуд, признава, че е имал кратка афера с младата Мерилин Монро, докато все още е бил женен за драматурга Моли Тачър.

Казан прави признанието в лични писма до съпругата си, открити години по-късно. В едно от тях той пише директно:

„Не съжалявам за това.“

Режисьорът допълва още: „Изобщо не ме е срам, нито за миг, че бях привлечен от нея. Тя нямаше нищо общо с образа, който хората виждаха по-късно. Когато я познавах, беше като малко бездомно коте.“

Казан бил близък приятел на бъдещия съпруг на Монро - Артър Милър. В писмата си той споменава и Джо ДиМаджо, като твърди, че бейзболната легенда е посягал на актрисата „няколко пъти“.

Братята Кенеди и най-скандалната тайна на Холивуд

Най-известните предполагаеми афери на Монро остават тези с бившия американски президент Джон Ф. Кенеди и по-късно с брат му Робърт Ф. Кенеди, тогавашен главен прокурор на САЩ.

С годините дори се появяват теории, че връзките ѝ с двамата братя може да са имали отношение към мистериозната ѝ смърт.

Слуховете избухват с нова сила след чувственото изпълнение на Монро на „Happy Birthday, Mr. President“ по време на 45-ия рожден ден на Кенеди в нюйоркската зала Madison Square Garden на 19 май 1962 г. — само няколко месеца преди трагичната ѝ смърт.

Биографът Джеймс Спада заявява пред PEOPLE през 2012 г., че не вярва Кенеди да са замесени в смъртта ѝ, но според него:

„Беше повече от ясно, че Мерилин е имала сексуални отношения и с Боби, и с Джак.“

Още по-изненадващ детайл разкрива биографът Дж. Ранди Тараборели в книгата си Jackie: Public, Private, Secret от 2023 г. Оказва се, че Монро и съпругата на президента Джаки Кенеди са имали един и същи психотерапевт — д-р Мариан Крис.

Джо ДиМаджо: Голямата любов, която не успя да я спаси

След като се запознава с Монро на уредена среща през 1952 г., Джо ДиМаджо казва на приятел: „Бяхме като перфектна комбинация на бейзболното игрище.“

Тогава актрисата е на 26 години, а според биографа Доналд Спото ДиМаджо виждал в нея „красива руса звезда, която може да бъде и всеотдайна майка и домакиня“.

Самата Монро признава, че известният спортист я изненадал приятно: „Очаквах шумен нюйоркски плейбой, а срещнах затворен човек, който не започна веднага да ме сваля. Караше ме да се чувствам специална.“

Двамата сключват брак на 14 януари 1954 г. на тиха церемония в кметството на Сан Франциско. Но славата на Монро започва да засенчва тази на ДиМаджо и това постепенно разрушава отношенията им.

Само девет месеца след сватбата двамата се развеждат. По-късно актрисата признава, че култовата сцена с развятата бяла рокля във филма The Seven Year Itch окончателно довела брака им до крах.

Въпреки всичко ДиМаджо остава до нея до края. В продължение на 20 години след смъртта ѝ той изпраща рози на гроба ѝ три пъти седмично.

Марлон Брандо – кратката страст между две легенди

Слуховете твърдят, че Марлон Брандо и Монро имали кратка романтична връзка през 1955 г. - след развода ѝ с ДиМаджо и преди отношенията ѝ с Милър.

Брандо придружава Монро на премиерата на The Rose Tattoo, а двамата остават близки приятели до смъртта ѝ.

Артър Милър – любовта, която започва като приказка и завършва трагично

Монро по-късно признава, че се влюбва от пръв поглед в Артър Милър, когато го среща през 1950 г. на снимачната площадка на As Young As You Feel.

Двамата започват тайна връзка през 1955 г., след като актрисата се мести от Лос Анджелис в Ню Йорк. Женят се година по-късно.

„Това е първият път, в който наистина съм влюбена. Артър е сериозен човек, но има невероятно чувство за хумор“, казва Монро през 1956 г.

За известно време тя изглеждала истински щастлива далеч от Холивуд - готвела, чистела и се грижела за децата на Милър. Но по време на снимките на The Misfits, написан от самия Милър, отношенията им започват да се разпадат.

Зависимостта на Монро към лекарства и алкохол създава сериозни проблеми както у дома, така и на снимачната площадка. Малко преди премиерата на филма двамата се развеждат след пет години брак.

Само 19 месеца по-късно Мерилин умира от свръхдоза.

Франк Синатра и последният пристан на Мерилин

След развода с Милър Монро за кратко има връзка с Франк Синатра.

След раздялата си с драматурга актрисата дори живее известно време в дома на Синатра, след като се връща в Лос Анджелис. Романът им обаче постепенно изстива през 1961 г., когато певецът предлага брак на Джулиет Прауз.

Въпреки това двамата остават приятели до самия край.

Джери Луис: „Тя използваше секса така, както аз използвах хумора“

Покойният комик Джери Луис също твърди, че е имал тайна любовна връзка с Монро.

През 2011 г. той категорично отрича слуховете за афера между актрисата и Кенеди, заявявайки пред GQ: „Казвам ви каквото знам. Никога не е имало такова нещо!“

След това шокира интервюиращия с признанието, че самият той е имал интимна връзка с Монро. „Тя използваше секса така, както аз използвах хумора. Имаше нужда от този контакт, за да е сигурна, че е истински.“

На въпрос каква е била аферата им, Луис отвръща с типичния си хумор:

„Беше… дълга. Един месец не можех да се движа.“

Последният опит да върне славата си

Изправена пред критики, слухове и скандали, Мерилин започва собствена кампания за възстановяване на репутацията си.

Тя дава интервюта за Vogue и Life, участва в нови фотосесии и се опитва да покаже по-различна своя страна.

Сред най-запомнящите се са снимките на Бърт Стърн за Vogue, известни като „The Last Sitting“, както и интервюто за Life, озаглавено „Последен разговор с едно самотно момиче“. Публикацията излиза само няколко дни преди смъртта - и по-късно придобива почти пророческо звучене.

Последни снимки

През юли 1962 г. Мерилин позира на плажа в Санта Моника пред обектива на фотографа Джордж Барис. На снимките тя изглежда спокойна, щастлива и необременена. Русата ѝ коса е разрошена от морския бриз, а усмивката ѝ е далеч от образа на изкусително недостижимата холивудска сексбомба. На един от последните кадри тя лежи върху пясъка и сякаш изпраща въздушна целувка към света.

Никой тогава не подозира, че това ще бъдат последните официални снимки на звездата приживе. Само няколко седмици по-късно, на 5 август 1962 г., Мерилин Монро е открита мъртва в дома си в Лос Анджелис. Тя е едва на 36 години.

Днес, век след рождението ѝ, интересът към звездата остава огромен. Сред най-значимите събития по повод годишнината е изложбата „Marilyn Monroe: A Portrait“ в Националната портретна галерия в Лондон.

Експозицията проследява живота и кариерата на Монро чрез фотографии на едни от най-известните творци на ХХ век – Ив Арнолд, Сесил Бийтън, Филип Халсман, Анди Уорхол и много други.

Кураторите Роузи Бродли и Джорджия Атиенца обаче не се опитват да разкрият поредната версия на „жената зад мита“. Вместо това те показват как самата Мерилин е създавала и усъвършенствала публичния си образ.

„С различните фотографи, с които работи през годините, нейният образ се променя и развива. Тя постепенно се превръща в човека, който винаги е искала да бъде – голямата звезда Мерилин Монро“, обяснява Бродли.

Всъщност Монро използва фотографите много умело. Някои сътрудничества продължават повече от десетилетие, други траят само една фотосесия, но всички играят важна роля в изграждането на легендата. „В архивите открихме много непубликувани кадри. На тях тя тича по плажа, смее се и почти танцува с вълните. Особено емоционално е да осъзнаеш, че това са последните ѝ снимки“, разказва Атиенца.

Според Бродли мястото също носи силен символизъм. Калифорнийският бряг е свързан с някои от малкото щастливи спомени от детството на Монро и отношенията ѝ с майка ѝ Гладис.

„Снимките на плажа сякаш поставят рамка на живота ѝ – от детството до последните дни“, казва Бродли. След смъртта на Монро списание Cosmopolitan решава да не публикува фотосесията на Барис. Вместо това кадрите са купени от британския Daily Mirror и по-късно се появяват в списание Town.

С времето те се превръщат в едни от най-разпознаваемите изображения на звездата и дори вдъхновяват произведения на попарта от художници като Полин Боти и Ричард Хамилтън.

„Много фотографи наблягат на сексуалността на Мерилин. При Барис не е така. Той снима нейната игривост, нейния дух и самата нея“, смята Роузи Бродли.

Самият фотограф до края на живота си не вярва, че актрисата е посегнала сама на живота си.

След трагедията Барис напуска Съединените щати и се премества в Париж. Години по-късно публикува прочутите снимки в книгата „Marilyn“, създадена заедно с писателката и феминистка Глория Стайнъм.

„На тези снимки вече не гледаме тялото на Мерилин. Гледаме лицето ѝ. А когато знаем как завършва историята, търсим истинската жена зад легендата“, пише Стайнъм.

И може би именно затова последните фотографии на Мерилин Монро продължават да вълнуват света. Защото зад най-известната блондинка на Холивуд те разкриват човек – уязвим, сложен, мечтаещ и усмихнат до самия край.

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