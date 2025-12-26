Свят

САЩ със „смъртоносен удар“ срещу Ислямска държава

Тръмп обяви ликвидиране на ислямистки бойци в Нигерия

Снимка: Асошиейтед прес
26 дек 25 | 7:33
Иван Ангелов

САЩ е нанесла въздушни удари по бойци от Ислямска държава (ИДИЛ) в Северозападна Нигерия, съобщи американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

„Тази вечер, по мое разпореждане като главнокомандващ, САЩ нанесоха мощен и смъртоносен удар срещу терористичната сган ИДИЛ в северозападната част на Нигерия, която от години, а дори и от векове безмилостно убива предимно невинни християни“, написа Тръмп в социалната мрежа Трут соушъл.

Представител на американското правителство заяви пред Ройтерс, че ударите са били нанесени по искане на нигерийските власти. При атаката в северозападния нигерийски щат Сокото са били убити няколко ислямистки бойци.

