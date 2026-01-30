Тръмп взривява пазарите с ход за Федералния резерв

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че по-късно днес ще съобщи избора си за нов ръководител на Управлението за федерален резерв, решение, което се следи с изключително напрежение от финансовите пазари. Новината бе съобщена при пристигането му във Вашингтон за предпремиерната прожекция на документалния филм „Мелания“, посветен на първата дама на САЩ, предаде Франс прес.

Тръмп заяви, че вече е направил своя избор и го определи като „някой много добър“, без да назове име. Според информация на „Блумбърг“ фаворит за поста е Кевин Уорш, бивш член на Борда на управителите на Федералния резерв, което допълнително засили очакванията за рязка промяна в паричната политика.

Мандатът на настоящия председател на Федералния резерв Джером Пауъл изтича през май. Той бе назначен именно от Тръмп по време на първия му президентски мандат през 2018 г., но впоследствие се превърна в една от основните мишени на критики от страна на републиканския лидер заради отказа да намали основните лихви с желаното от Белия дом темпо.

Напрежението се засили още повече след като в сряда централната банка на САЩ запази лихвените проценти без промяна в диапазона 3,5-3,75 на сто, решение, което предизвика нова остра реакция от страна на Тръмп и ускори очакванията за смяна на ръководството на Федералния резерв.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com