Кремъл започна тежък натиск срещу държава от НАТО

Докато войните в Иран и Украйна продължават, в Русия е започната пропагандна кампания срещу Естония, членка на НАТО. През последните седмици в социалните мрежи се разпространява пропаганда, призоваваща за провъзгласяване на „ Нарвска народна република “.

Нарва е град с около 50 000 жители на границата с Русия, като около 90 процента от населението говори руски.

От години Москва обвинява Естония, че не е успяла да защити правата на руското малцинство.

Кампанията, която се разпространява в Telegram и руската социална мрежа VKontakte, призовава за саботаж и въоръжаване, за да бъде обявена евентуално „Народна република Нарва“ , независима от Естония, която след това да бъде призната и защитена от Русия, цитира Фрог.

Естонската разузнавателна служба твърди, че това е дезинформационна кампания, която цели да предизвика объркване и разделение на обществото.

В Естония се опасяват, че това може да е наративна подготовка за евентуално руско нашествие, напомнящо събитията от 2014 г. в Украйна, когато Москва, след подобни действия, окупира части от Донбас и анексира Крим .

За разлика от Украйна, Естония е член на Европейския съюз и НАТО.

