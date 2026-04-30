Моджтаба Хаменей със злокобни думи за Персийския залив

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че Персийският залив може да има „светло бъдеще“ без присъствието на Съединените щати.

Това стана чрез писмено обръщение, разпространено от иранската държавна телевизия и цитирано от Ройтерс, предава БТА. "Чужденците нямат място в Персийския залив, освен на дъното му".

Според него след началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, за Персийския залив и Ормузкия проток вече се пише изцяло нова историческа страница.

Хаменей подчерта, че Техеран възнамерява да поеме водеща роля в гарантирането на сигурността в региона и да прекрати това, което той нарече „злоупотреби на врага“ с ключовия морски път.

По думите му новият модел на управление и контрол в Ормузкия проток ще донесе стабилност, икономически напредък и повече спокойствие за всички държави от Персийския залив.

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение около един от най-важните енергийни маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и газ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com