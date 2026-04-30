Скандал! Кметът на Ню Йорк поиска нещо нечувано от Чарлз

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани предизвика истински скандал, след като призова крал Чарлз Трети да върне легендарния диамант Кохинор на Индия. Изявлението беше направено преди срещата му с британския монарх по време на посещение на мемориала за 11 септември.

Темата веднага разпали напрежение около едно от най-спорните бижута в света. Реакциите във Великобритания не закъсняха и бързо прераснаха в политически спор.

„Ако трябваше да говоря с краля за нещо различно от това, вероятно щях да го окуража да върне диаманта Кохинор“, заяви Мамдани, цитиран от Франс прес. Не е ясно дали той действително е повдигнал темата по време на срещата си с Чарлз Трети.

Диамантът Кохинор, изложен в Лондонската кула, е с тегло 105,6 карата и е придобит от Британската империя през 1849 г. след англо-сикхската война. Камъкът е предаден на Британската източноиндийска компания от Кралство Пенджаб като част от мирен договор, но още оттогава произходът и придобиването му са обект на ожесточени спорове.

Макар да се приема, че произхожда от Индия, диамантът е предмет на претенции от няколко държави, включително Афганистан, Иран и Пакистан. Индия многократно е настоявала за връщането му, но досега без резултат, което поддържа темата жива в международните отношения.

Спорът около Кохинор е толкова чувствителен, че по време на коронацията през 2023 г. кралица Камила реши да не носи бижуто, за да избегне допълнително напрежение. Изказването на Мамдани обаче отново върна въпроса в центъра на общественото внимание.

Реакциите във Великобритания бяха остри. Говорителката на партията Реформирай Обединеното кралство Зия Юсуф определи думите на кмета като обида към краля. Така един символ от колониалната епоха отново се превърна в източник на напрежение и разделение.

