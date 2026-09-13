Мъск се върна при Тръмп с чек за 100 милиона
Година след политическия им „развод“ милиардерът отново ще налива пари в републиканската машина
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Година след политическия им „развод“ милиардерът отново ще налива пари в републиканската машина
Москва планира да задържи окупираните райони като буфер и да преговаря едва след падането на Донецка област
Иван Стоянов и Ваня Габерова са били депортирани след изтърпяване на половината от присъдите си
Две трети от анкетираните в 15 държави от ЕС приемат повторно британско членство, но България остава сред най-резервираните страни
Нагласите след Брекзит се променят бавно, а контролът върху имиграцията остава най-силната спирачка
Залогът е огромен - 215 млн. евро по Плана за възстановяване и риск България да връща още 143 млн. евро
Историческият диамант разпалва спор между миналото и настоящето
Пратка от 82 тона е спряна на „Капитан Андреево“ заради нередности в документите
Тенденцията вече е напълно устойчива
Държавата организира първите евакуационни полети от Дубай и Абу Даби
В последния половин век не е имало толкова голяма акция, каза зам.-министърът на културата Тодор Чобанов
Спорът за връщането от „Хамас“ на телата на заложниците заплашва да провали мира
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Първите наборници ще пристигнат в казармите през януари 2026 г.
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