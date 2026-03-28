Новият хит при имотите. Няма връщане

По-високите доходи все по-често насочват домакинствата към по-големи и по-качествени жилища. Според брокери на имоти купувачите с по-стабилни финансови възможности се ориентират към тристайни и четиристайни апартаменти в затворени комплекси, както и към къщи в районите около София. С ръста на доходите много семейства търсят не просто нов дом, а по-висок стандарт на живот и повече пространство, пише "Труд".

Сериозен дял сред активните участници на пазара имат и българи, които живеят в чужбина. За тях покупката на имот у нас остава привлекателна както като инвестиция, така и като възможност да запазят жилище, в което да се върнат след години. Това поддържа търсенето устойчиво, особено в столицата и около нея.

Купувачите продължават да предпочитат новото строителство. Най-силен е интересът към модерни комплекси с добро изпълнение, сигурност и ясни условия от страна на строителните компании. На фона на активното предлагане пазарът остава динамичен, а качествените имоти продължават да се реализират бързо.

От 2020 г. насам цените на имотите в София са нараснали почти двойно. Успоредно с това обаче и средната работна заплата в столицата се е увеличила два пъти, което запазва достъпността на жилищата на сравнително стабилни нива. По данни на консултантска компания за покупката на един квадратен метър жилищна площ в София са необходими около 1,2 средни софийски заплати.

Средната цена на апартаментите в столицата вече достига около 2500 евро на квадратен метър. Само за година увеличението е приблизително 500 евро на квадрат. На този фон част от собствениците излизат на пазара със завишени оферти, за да проверят каква е реакцията на купувачите. В много случаи те не бързат с продажбата, но са готови да сключат сделка, ако получат добра цена.

Брокери отбелязват, че повечето купувачи са добре информирани и следят внимателно пазара. Те имат ясна представа каква стойност има имот с определени характеристики и затова жилищата с нереалистично високи цени трудно намират купувачи. Въпреки това при покупка на дом за лично ползване не липсват и емоционални решения, особено когато става дума за семейно жилище.

Сред основните причини за активността на пазара остават ръстът на доходите и сравнително изгодните условия по ипотечните кредити. Допълнителен стимул дава и по-широкото предлагане от страна на строителните предприемачи, които развиват проекти както в София, така и в близките до града населени места.

Именно периферията на столицата привлича все повече интерес. По-ниските цени, по-спокойната среда, наличните удобства и бързият достъп до София правят тези райони все по-предпочитани за семейства, които търсят повече пространство и по-добро качество на живот.

Според участници на пазара сегашните индикатори сочат стабилност и увереност както сред купувачите на жилища за собствено ползване, така и сред инвеститорите. Това поддържа високата активност и затвърждава тенденцията към търсене на по-големи, по-качествени и по-добре позиционирани имоти.

