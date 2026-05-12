Държавата стяга нова инвестиционна стратегия

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви мащабно преструктуриране на инвестиционната политика на държавата и нови мерки за привличане на стратегически инвеститори. По време на онлайн среща със Службите по търговско-икономически въпроси към министерството той заяви, че България има „голям нереализиран инвестиционен потенциал“ и че предстои изграждане на нов механизъм за координация между институциите.

Според Пулев целта е по-бърз достъп на инвеститорите до администрацията, по-добра синергия между министерствата и по-ясна стратегия за развитие на отделните пазари. Вицепремиерът подчерта, че реформата вече е формализирана чрез внесени в Народното събрание промени.

„Вие сте остриетата на инвестиционната политика на България и ще направим така, че не само да продължите да бъдете такива, но и да надградим постигнатото до момента. Страната ни има голям нереализиран инвестиционен потенциал“, заяви Пулев пред представителите на СТИВ.

По думите му правителството работи по рамка, която да обедини и консолидира всички стратегии в ресора на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, така че да бъде намалена несигурността сред българските и международните инвеститори.

Вицепремиерът представи и административната реформа, свързана с преструктурирането на Министерството на икономиката, Министерството на иновациите и Министерството на електронното управление. Според него ще бъде създадено и специализирано звено към Министерския съвет, което ще координира цялостната инвестиционна политика на страната.

„Важна е синергията. Ще подсигурим подкрепата за всички стратегически инвестиционни намерения чрез хоризонтално преструктуриране на министерствата и вертикално – със създаването на специално звено“, поясни министърът.

Пулев подчерта, че ролята на Службите по търговско-икономически въпроси трябва да бъде значително засилена. По думите му е необходимо целите на тези структури да бъдат ясно дефинирани и измерими, за да може държавата да подхожда стратегически към всяко инвестиционно намерение. „Необходима е стратегия за развитието на всеки един от пазарите“, каза той.

Според министъра България трябва да привлича „висококачествени проекти и партньори“, а СТИВ трябва да действат много по-проактивно при търсенето на инвеститори.

„За да подобрим работата на търговско-икономическите служби и да повишим ефективността на насърчаването, трябва да привлечем висококачествени проекти и партньори. България има голям инвестиционен потенциал и ще разчитам на проактивни действия от страна на СТИВ за неговото реализиране“, заяви Пулев.

В края на срещата вицепремиерът е поискал от представителите на търговско-икономическите служби в рамките на една седмица да изпратят конкретни предложения за подобряване на работата им, както и информация за основните дефицити и пречки пред привличането на инвестиции в страната.

