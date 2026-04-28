Вързаха заплатата на Мъск за най-голямото постижение на човечеството

Съветът на директорите на SpaceX одобри безпрецедентен компенсационен пакет за основателя Илон Мъск, който обвързва възнаграждението му с цели, звучащи като научна фантастика. Сред тях са колонизирането на Марс и изграждането на космически центрове за данни. Информацията стана публична чрез документ, подаден до американската Комисия за ценни книжа и борси, с който Ройтерс се е запознала. Планът поставя нов стандарт за това как технологичните компании мотивират своите лидери.

Бонуси срещу колония на Марс

Според документа Мъск може да получи 200 милиона акции с ограничено право на глас, ако компанията достигне пазарна капитализация от 7,5 трилиона долара и създаде постоянна човешка колония на Марс с поне 1 милион души. Това е едно от най-амбициозните условия, поставяни някога в корпоративен договор.

Допълнително той може да получи още 60,4 милиона акции, ако SpaceX изпълни други ключови цели - включително изграждането на центрове за данни в космоса, които да осигуряват поне 100 теравата изчислителна мощност. Това количество енергия е сравнимо с продукцията на десетки хиляди ядрени реактори.

Супер акции и огромни рискове

Всички акции в пакета са със „супер право на глас“, като всяка носи десет гласа вместо един. Те ще бъдат предоставяни поетапно, в зависимост от растежа на компанията и изпълнението на поставените цели.

В същото време рискът за Мъск е значителен - ако тези условия не бъдат постигнати, той няма да получи нито една акция. Единственото изискване е да остане начело на компанията, като заплатата му остава символична - около 54 080 долара годишно.

Натиск между SpaceX и Tesla

Пакетът показва колко важно е за SpaceX да задържи вниманието на Мъск, особено преди планираното първично публично предлагане. Това обаче може да създаде напрежение с Tesla, където той също е главен изпълнителен директор.

Анализатори посочват, че двете компании на практика се конкурират за неговото време и фокус, което прави подобни стимули още по-ключови.

Фантастика вместо класически показатели

Експерти подчертават, че използването на цели като колонизация на Марс или космически изчислителни мощности е изключително необичайно. Обикновено подобни планове се базират на финансови показатели като приходи и печалба, а не на визии от бъдещето.

Според тях обаче този подход ясно показва мащаба на амбициите на SpaceX и задава очакванията на инвеститорите за следващото десетилетие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com