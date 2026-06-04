Правителството отваря по-широка врата за отбранителните компании

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе поредица от работни срещи с представители на водещи компании от отбранителната индустрия в рамките на Международното изложение ХЕМУС 2026. В центъра на разговорите бяха индустриалното сътрудничество, европейското финансиране, инвестициите, технологичната модернизация и по-силното партньорство между държавата и бизнеса.

Кабинетът „Радев“ поставя акцент върху подкрепата за българските отбранителни компании чрез иновации, дигитализация и по-активно включване в европейските вериги на доставки. Срещите идват в момент, когато секторът има нарастващо значение както за икономиката, така и за сигурността.

Основен акцент беше поставен върху пълноценното използване на механизмите за подкрепа на Европейския съюз, включително инструмента SAFE. Целта е европейският ресурс да допълва националното финансиране и да осигури по-устойчиво развитие на сектора. В рамките на тези възможности се откриват нови направления за проекти в дигитализацията, иновациите, киберсигурността и отбранителното индустриално сътрудничество.

По време на разговорите беше подчертано, че европейските инструменти дават възможност за по-гъвкаво структуриране на проектите, като същевременно се запазва техният отбранителен характер. Стратегическият ефект е свързан с укрепване на европейските вериги на доставки и с по-добро интегриране на България в производствените процеси. Така страната може да се утвърди като надежден индустриален партньор в момент, когато сигурността на доставките става ключов въпрос за Европа.

Пулев заяви, че правителството насърчава инвестициите в България и чрез новото специализирано звено към Министерския съвет. Неговата задача е да ускори икономическата трансформация, да промени инвестиционния модел и да привлече повече високостойностни проекти. В отбранителния сектор това означава не само повече производство, но и повече технологии, по-висока добавена стойност и по-силна връзка между българските предприятия и големите международни партньори.

„Насърчаваме нашите партньори да укрепват веригите на доставки и да включват повече български подизпълнители в проектите. В условията на повишена геополитическа несигурност това е особено важно. Препоръката на европейските партньори е повече дейности да се изпълняват вътрешно, за да се съкращават логистичните срокове и транспортните процеси. Това създава логика за по-широко използване на местни доставчици, което укрепва веригите на стойността, националния интерес и сигурността на проектите“, заяви Пулев.

Българската отбранителна индустрия беше посочена като сектор със значителен производствен капацитет и съществен принос към икономическото развитие. Част от предприятията са структуроопределящи за цели региони, а заетите в сектора надхвърлят 70 хил. души. Това превръща политиката към отбранителното производство не само във въпрос на сигурност, но и в инструмент за регионално развитие, заетост и технологично обновяване.

Представителите на компаниите приветстваха диалога с правителството и обсъдиха възможностите за разширяване на производството, внедряване на нови технологии и засилване на експортния потенциал. В условията на по-високо търсене на отбранителни продукти и засилена европейска координация секторът получава шанс да надгради позициите си, ако успее да свърже индустриалния си капацитет с европейското финансиране, иновациите и по-широкото участие на български доставчици.

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