САЩ поиска летище „Безмер“ за операции в Близкия изток

Съединените щати са поискали разрешение да разположат до осем самолета цистерни във военновъздушната база „Безмер“ в подкрепа на американските операции в Близкия изток. Това обяви премиерът Румен Радев пред българските посланици. Той разкри, че искането е постъпило с дипломатическа нота на 17 юли и се основава на споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ.

Нова американска нота за „Безмер“

„На 17 юли получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до осем самолета цистерни на летище „Безмер“ за подкрепа на операциите на САЩ в района на Близкия изток“, съобщи Румен Радев.

Американската страна се позовава на подписаното през 2006 г. споразумение между правителствата на България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Документът е подписан в София на 28 април 2006 г. и влиза в сила на 12 юни същата година.

Премиерът не обяви какъв ще бъде отговорът на българското правителство и за какъв период САЩ искат да разположат машините в базата край Ямбол.

Новото искане идва само няколко седмици след изтеглянето на американските самолети цистерни от гражданското летище „Васил Левски“ в София. До края на юни там се намираха машини на Военновъздушните сили на САЩ, чийто разрешен брой можеше да достигне 15. Всички самолети напуснаха летището в определения срок до 30 юни.

Още през юни Радев заяви, че подобни военни самолети трябва да бъдат разполагани във военни бази, а не на най-голямото гражданско летище на България. Тогава той посочи „Безмер“ и „Граф Игнатиево“ като възможни места и насърчи американската страна да ги разгледа.

Дипломацията постигна големите национални цели

Премиерът отдаде дължимото на българските дипломати за осъществяването на някои от най-важните стратегически цели на страната през последните десетилетия.

„България, благодарение на усилията на своите дипломати, постигна важни национални цели - членството ни в НАТО, Европейския съюз, Шенген, както и в еврозоната“, заяви Радев.

По думите му тези достижения дават нови възможности за развитие, но не означават, че страната може да се задоволи само с вече постигнатото.

„Това са достижения на българската дипломация, които дават нови възможности, разкриват нов хоризонт пред България“, каза министър-председателят.

Позициите трябва да се изработват в България

Според Радев усложнената международна обстановка поставя все по-големи изисквания пред българската дипломатическа служба.

„В сложната геополитическа и регионална обстановка българската дипломация е призвана да намира решение и да формулира позиции, които да отстоява в различни формати и в съюзите, в които членува“, заяви той.

Премиерът подчерта, че външнополитическите приоритети трябва да бъдат изработвани в България и да се ползват с разбирателство между основните държавни институции.

„Затова трябват ясна визия и приоритети, които се изработват тук и се приемат между институциите с консенсус“, посочи Радев.

По думите му страната се нуждае и от стабилна, но достатъчно гъвкава стратегия, чрез която да преследва целите си в бързо променящата се международна среда.

Нови изисквания към българските дипломати

Румен Радев постави акцент и върху необходимостта дипломатическата служба да разполага със силни институции, ясни механизми на работа и добре подготвени служители.

„Трябват силни институции, ясни механизми и високопрофесионален, подготвен и мотивиран личен състав на нашата дипломатическа служба“, заяви министър-председателят.

Според него през годините България е работила за изграждането на такава служба, но предизвикателствата пред дипломатите непрекъснато нарастват.

„През годините работим за всичко това, но предизвикателствата растат, а с това и изискванията към нас“, каза Радев.

Посланието му към ръководителите на българските мисии зад граница беше, че страната трябва не само да присъства в съюзите и международните организации, но и да влиза в тях с ясни позиции, формулирани според българските национални интереси.