Илон Мъск изстреля СпейсЕкс в борсовата история

„СпейсЕкс“ на Илон Мъск постави нов исторически рекорд на борсата, след като потвърди цена от 135 долара за акция при първичното си публично предлагане и набра около 75 млрд. долара. Космическата компания продаде приблизително 555,6 млн. акции, което я оценява на около 1,77 трилиона долара. Така „СпейсЕкс“ изпревари досегашния рекорд на „Сауди Арамко“, която привлече над 29 млрд. долара при листването си през 2019 г. Търговията с книжата на компанията трябва да започне на Nasdaq под борсовия символ SPCX.

Най-голямото IPO досега

Листването на „СпейсЕкс“ превръща компанията в един от най-скъпите публични играчи в света още преди първата борсова сесия. Размерът на предлагането е необичаен дори за технологичния сектор, а оценката от 1,77 трилиона долара поставя ракетната и сателитна империя на Мъск в една лига с най-големите американски корпорации.

Сделката е ударна и заради начина, по който беше проведена. За разлика от повечето първични публични предлагания, при които крайната цена се оформя след срещи с инвеститори в предварително обявен диапазон, „СпейсЕкс“ сама фиксира цената от 135 долара за акция още преди финалното разпределение на книжата. Това показва самочувствие, което малко компании могат да си позволят при толкова огромна емисия.

Мъск запазва контрола

Въпреки излизането на борсата Илон Мъск няма да изпусне контрола върху компанията. След листването той ще запази доминираща позиция чрез акции с разширени права на глас, които му осигуряват над 80% от гласовете.

Тази структура дава на инвеститорите достъп до една от най-обсъжданите компании в света, но не и реална власт върху решенията ѝ. По същество „СпейсЕкс“ става публична, без Мъск да се отказва от модела на управление, при който стратегическите решения остават концентрирани около него.

Пътят към първия трилионер

Новата оценка на „СпейсЕкс“ допълнително увеличава личното състояние на Мъск. Според пазарни анализатори, ако се вземат предвид дяловете му в „СпейсЕкс“ и „Тесла“, той се доближава до възможността да стане първият човек с лично богатство над 1 трилион долара.

Това обаче зависи не само от първия ден на търговия, а и от способността на „СпейсЕкс“ да защити космическата си оценка с реални приходи, нови договори и напредък по най-скъпите си проекти. За инвеститорите Мъск остава едновременно магнит и риск - човекът, който може да превърне невъзможното в пазарна еуфория, но и да постави компанията под огромен натиск заради собствените си обещания.

Милиардна оценка, милиардна загуба

Зад борсовия триумф стои и по-трезва финансова картина. През миналата година „СпейсЕкс“ е отчела нетна загуба от близо 5 млрд. долара при приходи от 18,67 млрд. долара. Това показва огромната разлика между настоящите резултати на компанията и очакванията, които пазарът вече вгражда в цената ѝ.

Голяма част от разходите са насочени към разработването на ракетата „Старшип“. Именно тя е в основата на най-амбициозните планове на „СпейсЕкс“ - евтин космически транспорт, мисии до Луната, бъдещи полети до Марс и нови възможности за пренасяне на товари извън земната орбита. За пазара това е обещание за бъдеще, но за баланса на компанията засега е тежък разход.

„Старлинк“ държи приходите

Основният източник на приходи за „СпейсЕкс“ в момента остава сателитната интернет услуга „Старлинк“. Тя продължава да разширява глобалното си присъствие и се превърна в най-видимия търговски продукт на компанията извън ракетните изстрелвания.

„Старлинк“ е важен и по друга причина - той дава на „СпейсЕкс“ постоянен бизнес модел, който не зависи само от космически мисии, държавни договори и скъпи експериментални програми. Именно тази комбинация между сателитен интернет, ракети за многократна употреба и бъдеща космическа инфраструктура стои в основата на инвеститорския интерес.

Залогът вече е и изкуственият интелект

Компанията представя изкуствения интелект и космическата инфраструктура за обработка на данни като ключови двигатели на бъдещия си растеж. Това разширява историята на „СпейсЕкс“ отвъд ракетите и сателитите и я поставя в центъра на най-горещата пазарна тема - връзката между AI, данни, комуникации и инфраструктура.

Точно тук се крие и големият залог. Инвеститорите не купуват само компания, която изстрелва ракети. Те купуват визия за мрежа от сателити, космически транспорт, военни и граждански комуникации, обработка на данни и бъдещи услуги, които още не са напълно развити като бизнес.

Голям тест за пазара

Листването на „СпейсЕкс“ се разглежда като тест за апетита на инвеститорите към компаниите, свързани с изкуствения интелект, космическите технологии и високорисковите проекти с дългосрочен потенциал. Ако борсовият дебют е силен, той може да отпуши нова вълна от гигантски технологични IPO-та.

Очаква се представянето на „СпейсЕкс“ да даде тон и за бъдещи големи листвания в сектора, включително на „ОупънЕйАй“ и „Антропик“. След години на предпазливост при първичните публични предлагания пазарът отново получава сделка, която прилича повече на борсов спектакъл, отколкото на стандартно листване. Разликата е, че този път залогът не е само върху софтуер или електромобили, а върху космоса като следващата голяма икономическа територия.

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