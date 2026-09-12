От бездомник до национален герой: Цунами спаси 13 души във Венецуела
След години в служба на хората бордър колито приключва кариерата си като истинска легенда
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След години в служба на хората бордър колито приключва кариерата си като истинска легенда
Сделката за 5,95 млрд. долара изважда оператора от ОАЕ от британската група и превръща Ксавие Ниел в още по-силен играч в сектора
Състоянието на основателя на SpaceX вече е по-голямо от БВП на много държави и над 700 млрд. долара пред втория най-богат човек
Ракетната компания продаде акции за 75 млрд. долара, въпреки че отчита милиардни загуби и огромни разходи по „Старшип“
Несигурността около Ормузкия проток държи пазара под напрежение
Инвеститорите реагират позитивно, докато напрежението около Иран не отшумява
това се случи след като Тръмп заяви, че Иран се е свързал с неговата администрация относно мирни преговори
Парите не изчезват, те просто сменят притежателя си
Спот цената на златото и среброто достигна нов рекорд
Фондовата борса стартира с повишения
Горд съм, че се присъединявам към този проект, за да издигна спорта на следващото ниво, каза още той
Санае Такаичи спечели 237 гласа от депутатите в 465-членната долна камара
Bce oщe нe e извecтнo oбaчe дaли вcъщнocт в пpeвoзнoтo cpeдcтвo e имaлo няĸoй дpyг ocвeн шoфьopa
Не се знае дали ще има нови разговори
"Майкрософт" е инвестирала над 11 милиарда долара в "ОупънЕйАй" от 2019 г. насам
След рекордни приходи и растяща печалба софтуерният гигант предвижда още по-силно тримесечие и печели доверието на инвеститорите
Конкуренцията е доста голяма в търговията на дребно, твърдят от Сдружението за модерна търговия
Компанията вече заема третото място по пазарна капитализация в света
Каква е причината?
В момента "жълто-черните" тренират под ръководството на Лъчезар Балтанов