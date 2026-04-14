Акциите и златото скочиха до небето

Акциите затвориха вчера на най-високите си нива за сесията и се върнаха на положителна територия за 2026 г., след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран все още иска да постигне споразумение въпреки задънената улица в мирните преговори и американската блокада на Ормузкия проток, предаде "Блумбърг".

Индексът S&P 500 нарасна с 1% до най-високото си ниво от края на февруари. Суровият петрол Брент поскъпна с 3% до около 98 долара за барел, като ограничи по-ранните си ръстове. Акциите на Goldman поевтиняха с 1,9%, след като по-слабите приходи от търговия с облигации, валути и суровини компенсираха рекордните резултати при акциите.

Акциите удължиха ръста си, след като Тръмп заяви, че Иран се е свързал с неговата администрация относно мирни преговори, въпреки че САЩ започнаха морска блокада на Ормузкия проток в седмата седмица от войната.

„Отстъплението на петрола, в комбинация с негативно позициониране, подхрани възстановяването на акциите“, каза Майкъл О’Рурк, главен пазарен стратег в JonesTrading. „Като цяло инвеститорите се съмняват в достоверността на новините, но също така не искат да се окажат от грешната им страна.“

Въпреки че Тръмп се опитва да върне преговорите в ход, има малко признаци за напредък след провалените разговори през уикенда в Исламабад. Иран обвини САЩ за задънената ситуация, а Техеран не потвърди нови разговори в понеделник.

„Предвид икономическите разходи от по-високите цени на петрола и високата несигурност около развитието на събитията, смятаме, че инвеститорите трябва да избягват опити да "търгуват геополитиката", пише Улрике Хофман-Буршарди, главен инвестиционен директор за Америка и глобален ръководител на акциите в UBS Global Wealth Management.

Златото възстанови част от позициите си във вторник, след като в предишната сесия докосна най-ниското си равнище за близо седмица. Подкрепа за метала дойде от по-слабия долар и спада в цените на петрола на фона на надеждите за нови мирни разговори между САЩ и Иран, което намали страховете от ускоряване на инфлацията, предаде Форбс.

